Takto volil okres Banská Štiavnica. Prešla by aj koalícia PS/Spolu (+GRAF)

Prví dvaja majú z pohľadu zisku hlasov v okrese Banská Štiavnica k sebe veľmi blízko.

1. mar 2020 o 10:13 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Jasným víťazom volieb na Slovensku sa podľa zverejnených priebežných výsledkov Štatistického úradu SR stalo hnutie OĽaNO, ktoré získalo cez 25 percent hlasov pred Smerom - SD, ktorý je nad 18 percentami.

Súvisiaci článok Takto volil okres Žiar nad Hronom. Rozdiel medzi prvými dvoma nebol taký výrazný Čítajte

Do parlamentu sa dostali aj SME rodina Borisa Kollára (8,24), Kotlebovci - ĽSNS (7,97), SAS (6,21) a Za ľudí (5,77).

PS/Spolu ostáva pred bránami parlamentu, keďže do povinných 7 percent v prípade koalície im chýbalo pár stotín percenta (6,96).

Aj v okrese Banská Štiavnica zvíťazilo hnutie OĽaNO, tesne pred Smerom. Kotleba bol tretí. V regióne by ale do parlamentu poslali aj koalíciu PS a Spolu, ktorá tu získala 8,61 percenta. Kiska by tu neprešiel, SaS len tesne.

Ako volil okres Banská Štiavnica: