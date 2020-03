Primátor Antal reagoval na prípad útoku psa. Sľubuje kontroly

Okolnosti útoku vyšetruje polícia.

6. mar 2020 o 11:00 (iz)

ŽIAR NAD HRONOM. Po útoku psa v Žiari nad Hronom je 6-ročný chlapec z osady Pod Kortínou stále v martinskej nemocnici, kam ho vo vážnom stave transportovali v stredu (4.3.).

Okolnosti prípadu vyšetruje polícia a zaoberajú sa ním aj znalci.

"V prípade bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví," potvrdila krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Kým matka chlapca pre TV Joj tvrdila, že pes preskočil plot, jeho majiteľ to odmietol a reagoval, že pes bol zatvorený a k udalosti došlo v oplotenom areáli.

Pes po útoku skončil v žiarskej karanténnej stanici, ktorá je súčasťou psieho útulku.

Na situáciu po čase reagoval aj primátor mesta Peter Antal. Ľudí vyzval, aby sa na sociálnych sieťach zdržali unáhlených a nenávistných komentárov, prvé správy v médiách totiž hovorili aj o možnosti útoku svorkou psov.

"Ako sa chlapec do kontaktu so psom dostal a za akých okolností pes zaútočil, je aktuálne predmetom vyšetrovania, ktoré verím, do veci vnesie viac svetla," reagoval.

Antal tiež naznačil, že mesto príde s vlastnou kontrolou. "V najbližšom čase chceme skontrolovať, aká je úroveň zabezpečenia všetkých chovateľských staníc psov na území mesta pred prípadným vniknutím cudzej osoby a za akých podmienok sú v nich psy chované," napísal na sociálnej sieti.