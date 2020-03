V žiarskej nemocnici platí stále zákaz návštev. Svet zdravia zriadil infolinku

Aj telefonická nonstop infolinka má pomôcť predchádzať šíreniu nového koronavírusu.

6. mar 2020 o 19:30 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. V nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom aj naďalej platí zákaz návštev.

Jana Skalová, hlavná epidemiologička siete 17 regionálnych nemocníc, do ktorej patria aj tie v Žiari nad Hronom a Banskej Štiavnici, vyzvala, aby sa ľudia s podozrením na nákazu koronavírusom urgentom a ambulanciám lekárov radšej vyhli a kontaktovali ich telefonicky.

Odborníci im cez telefón poradia, ako pri konkrétnych príznakoch a anamnéze pacienta postupovať ďalej. Neohrozia tak pritom ďalších.

Ak by prišli priamo do nemocnice a podozrenie na koronavírus by bolo pravdepodobné, nemocničný personál by musel zaznamenať aj informácie o všetkých ľudoch, s ktorými sa ocitli v čakárni a zvoliť príslušný postup na zamedzenie možného šírenia nákazy.

Sieť nemocníc Svez zdravia a polikliník ProCare v piatok zároveň pre verejnosť zriadili nonstop 24-hodinovú infolinku ku koronavírusu.

Na čísle 02/32 32 38 38 pacientom z celého Slovenska vyškolený personál poradí, ako postupovať, ak majú príznaky respiračného ochorenia.

Linku sprístupnili po tom, čo sa v piatok na Slovensku potvrdil prvý prípad pacienta s ochorením COVID-19, ktorý je hospitalizovaný v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Kramároch.

Ďalšia nonstop infolinka zameraná na koronavírus je k dispozícii aj v rámci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - hygienici vám poradia na čísle 0918 659 580.

Informácie môžu ľudia žiadať aj cez e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk .