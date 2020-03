Tréner Radványi po prehre s Michalovcami: Keď nedáme gól, nemôžeme vyhrať

Optická prevaha nám góly nezaručí, odkázal po zápase tréner Pohronia.

8. mar 2020 o 14:38 TASR

MICHALOVCE/ŽIAR N. HR. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce si v záverečnom 22. kole základnej časti Fortuna ligy zabezpečili účasť v skupine o titul.

V sobotňajšom zápase zvíťazili doma nad FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 a obsadili 4. priečku tabuľky. O jediný gól sa postaral v 56. minúte Modibo Sidibé.



MFK Zemplín Michalovce - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná

Ždaňa 1:0 (0:0)

Gól: 56. Sidibé. Rozhodoval: Očenáš, ŽK: Begala, P. Kolesár,

Kountouriotis - Mazan, 1127 divákov.

Zostavy a striedania:

MFK Zeplín Michalovce: Kira Konstantinidis, Grič, Pino Soler, Vojtko Savvidis P. Kolesár (79. Diarra), Begala (71. Neofytidis), Danko, Popovic (68. Kountouriotis) Sidibé

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa: Jenčo Hatok, Pavlík,

Chríbik, Abrahám Mazan, Obročník (37. Župa), Gerebenits (60. Mikuš), Blahút (79. Pellegrini) Badolo, Tandir

Rozhodol jediný gól

V prvom polčase sa domáci hráči snažili diktovať hru, mali loptu častejšie na kopačkách, ale brankára hostí Jenča zamestnali iba minimálne. Ten si v 13. minúte poradil s pokusom Begalu, na opačnej strane Badolo v 27. minúte hlavou tesne minul bránku.

Skóre sa nezmenilo ani v 38. minúte, keď po Dankovej strele nedosiahol na loptu Sidibé. Ten si však všetko vynahradil jedenásť minút po zmene strán. Na

prihrávku Danka si nabehol ideálne a prekonal Jenča - 1:0.

V 78. minúte mal vyrovnanie na kopačke Mazan, ktorý sa osamotený ocitol za obranou domácich, jeho strela z voleja však letela vysoko nad bránku.

Hostia sa snažili o vyrovnanie, ale nedarilo sa im prekvapiť michalovskú defenzívu. V závere mohol Diarra pridať druhý gól domácich, ale so svojou šancou nenaložil ideálne.

Tréner Pohronia: Chýbal dôraz v šesťnástke

Aj v tomto zápase chýbalo Pohroniu strelecké šťastie.

"Keď nedáme gól, tak nemôžeme vyhrať. Je to asi štvrtý zápas, v ktorom sme mali šance alebo náznaky šancí, ale chýbal dôraz v šestnástke. Hráčom nemám čo vyčítať, pracovali poctivo, ale iba to nestačí. Ani väčšie držanie lopty v druhom polčase alebo optická prevaha nám ešte góly nezaručí. Gratulujem súperovi k postupu do prvej šestky," povedal po zápase Mikuláš Radványi, tréner FK Pohronie

Radosť netajil tréner súpera. "Ďakujem hráčom nielen za dnešný výkon, ale aj za to, že sa dostali do prvej šestky. Vedeli sme, že Pohronie hrá inak ako hralo na jeseň, v defenzíve pracuje veľmi dobre. Ťažko sme sa presadzovali, zápas bol skôr taktický a medzišestnástkový. Nikto nechcel spraviť zbytočnú chybu. Po strelenom góle sa nám ľahšie dýchalo. Neskôr sme sa dostali pod tlak, súper hrozil dlhými loptami," zhodnotil výkon Pohronia Jozef Majoroš, tréner MFK Zemplín Michalovce.