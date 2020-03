Z firmy odviezli zamestnanca s príznakmi. Skončil na infekčnom v Banskej Bystrici

Firma po tomto prípade zavádza meranie teploty pri nástupe zamestnancov do práce.

12. mar 2020 o 11:41 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Zo spoločnosti Nemak Slovakia so sídlom v katastri Ladomerskej Viesky odviezla záchranka z nočnej zmeny muža s podozrením na koronavírus.

Ten v práci skolaboval, mal zvýšenú teplotu a problémy s dýchaním.

Záchranári ho previezli do Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

"Môžem potvrdiť, že sme tohto pacienta prijali, je hospitalizovaný na oddelení infektológie. Boli mu odobraté vzorky a aktuálne čakáme na výsledky laboratórnych testov," potvrdila Ružena Maťašeje, hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice.

Spolupracovníci v izolácii

Spoločnosť reagovala sprísnením doterajších opatrení v jej priestoroch.

"Samozrejme, môže ísť aj o iné ochorenie, to ukážu až výsledky laboratórnych testov. Každopádne, my sme zareagovali okamžite a nepodceňujeme to. V preventívnej domácej izolácii sú všetci desiati pracovníci, ktorí s týmto kolegom prišli do styku," potvrdil pre MY konateľ spoločnosti Rastislav Gáll.

Došlo aj k následnej dezinfekcii všetkých priestorov, kde sa zamestnanec pohyboval.

Konateľ spoločnosti pripomenul, že opatrenia pre riziko šírenia koronavírusu zaviedla firma už pred viac ako dvoma týždňami.

"Už vtedy sme zakázali zahraničné služobné cesty a obmedzili aj kontakt s našimi dodávateľmi z iných krajín. Tých z Talianska sme nateraz zrušili úplne. Snažíme sa k tomu pristupovať veľmi seriózne," povedal.

Pre zamestancov platia obmedzenia združovania sa a v areáli sprísnili aj hygienické opatrenia.

"Na toaletách, aj tam, kde dosiaľ nebol, pribudol alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky. A keďže sme, čo sa týka počtu zamestnancov, pomerne veľká firma, zavádzame pri nástupe do práce u všetkých našich ľudí meranie teploty. Každý, kto prekročí stanovenú hranicu, nebude môcť nastúpiť," priblížil opatrenie Gáll.

Zisťovali kontakty

Situáciu na mieste vo štvrtok kontrolovali aj žiarski hygienici.

"Uskutočnili sme štandardné epidemiologické vyšetrenie a zisťovali sme najbližšie kontakty tohto zamestnanca, v prípade ktorých budeme postupovať v súlade s aktuálne platnými nariadeniami," poskytlo nám stanovisko pracovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom.

Spoločnosť Nemak Slovakia zamestnáva celkovo približne 950 ľudí a patrí k najväčším zamestnávateľom v regióne.

