Smutný koniec hokejovej sezóny v Žiari. Súťaž zrušili pre koronavírus

Čo presne sa bude diať, Indiáni zatiaľ nevedia. Ideme ďalej, hovorí PR manažér klubu Mário Bóna.

12. mar 2020 o 17:08 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Hokejová sezóna skončila po extraligových kluboch aj pre ostatné súťaže, a teda i pre žiarskych druholigových Indiánov.

"Slovenský zväz ľadového hokeja a športové oddelenie zväzu rozhodli s okamžitou platnosťou o predčasnom ukončení všetkých súťaží organizovaných SZĽH a regionálnymi zväzmi ľadového hokeja na území SR," informoval zväz vo štvrtok na svojom webe.

Rozhodnutie zdôvodnil aktuálnou mimoriadnou situáciou vo vzťahu k šíreniu koronavírusu.

"Sme z toho, samozrejme, smutní, pretože zo žiarskeho hokeja sa stal v jeho prvej sezóne po desiatich rokoch fenomén. Vedenie klubu si sadne, zhodnotí, čo ďalej. Budeme hovoriť aj s našimi sponzormi. Čo však vieme, je, že ideme ďalej. Už teraz sme sa v podstate pripravovali na budúcu sezónu," zareagoval pre MY PR manažér HK MŠK Indian Žiar nad Hronom Mário Bóna.

Žiarski Indiáni, ale aj klub z Humenného deklarovali cieľ postúpiť do prvej ligy.

"Čo Slovenský zväz ľadového hokeja urobí, to sa ešte len rozhodne, samozrejme, nás by potešilo, ak by sme si budúcu sezónu zahrali prvú ligu. Nebude to však závisieť od nás. Veríme, že zväz zváži to, ako sa Indiáni a ich fanúšikovia dosiaľ prezentovali a aj to, že máme krásny vynovený štadión. Zarezonovali sme v celej hokejovej verejnosti," povedal Bóna pripomínajúc, že na niektorých zápasoch Indiánov bola vyššia návštevnosť ako na extraligových dueloch.

Zväz sa zatiaľ k ďalšiemu vývoju vo vzťahu k hokejovým súťažiam nevyjadril.

"Doriešenie všetkých športovo-technických dôsledkov bude predmetom ďalšieho zasadnutia riadiacich orgánov zväzu a všetkých zainteresovaných," napísal v tejto súvislosti na svojom webe.

Spoločnosť Sport Trend, ktorá prevádzkuje v Žiari nad Hronom mestský zimný štadión, oznámila, že s účinnosťou od piatku (13. 3.) ukončuje prevádzku ľadovej plochy na zimnom štadióne v Žiari nad Hronom pre sezónu 2019/2020.