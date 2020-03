Obec dočasne zaviedla pre ľudí službu nákup do domu

Pracovník obce alebo starosta dovezie nákup nielen starším, ale aj chatárom či ľuďom v domácej karanténe.

13. mar 2020 o 13:53 Ivana Zigová

MALÁ LEHOTA. K preventívnemu opatreniu na zabránenie šíreniu akýchkoľvek vírusov pristúpila v týchto dňoch obec Malá Lehota.

Po dohode so zástupcami predajní potravín zaviedla novú službu pre obyvateľov, ale aj pre chatárov – nákup do domu.

„Funguje to jednoducho. Ten, kto má o službu záujem, si do konkrétnej z troch predajní nahlási telefonicky svoj zoznam a tam mu nákup nabalia do jednorazovej nákupnej tašky. Ja alebo iný pracovník obce ho prevezmeme a dovezieme konkrétnemu človeku alebo rodine priamo domov,“ vysvetlil starosta Malej Lehoty Dušan Pacalaj.

Peniaze za nákup od príjemcu nachystané v obálke odovzdajú v predajni. Nákup sa pritom rozváža každý pondelok, stredu a piatok, ponuka obce platí do odvolania – minimálne však na najbližšie dva týždne.

„Opatrením sa snažíme ochrániť predovšetkým starších ľudí, ale službu môže využiť ktokoľvek z obce, mladý, starý, ale aj chatári. Zaviedli sme ju z prostého dôvodu, chceme takto minimalizovať zhlukovanie ľudí, ktorí sa nám vo väčšom množstve stretávajú práve v potravinách,“ priblížil starosta.

Ten tiež dodal, že po zatvorení škôl sa do dedinky stiahlo množstvo chalupárov z Bratislavy a z juhu Slovenska, aby tu prečkali najhoršie obdobie. V obci majú aj viacerých obyvateľov, ktorí pracujú v zahraničí, a tak sa aktuálne izolujú v domácej karanténe.

„Služba je určená aj pre nich. Jediné náklady, ktoré s tým obec bude mať, sú tie na pohonné hmoty. Veríme, že ľudia túto možnosť nebudú zneužívať a budú si objednávať iba potraviny dennej spotreby a hygienické potreby,“ dodal.

Ak by nápad z Malej Lehoty inšpiroval aj iné obce, starostu by to potešilo. „Myslím si, že pre ľudí je to v tejto dobe určite pomoc,“ povedal.

V obci už uzatvorili aj miestne pohostinstvo. Od pondelka (16.3.) do piatku (20.3.) zatvárajú aj obecný úrad, telefonická a elektronická komunikácia však bude pokračovať v bežnem režime.