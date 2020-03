Do Banskej Štiavnice prúdia návštevníci aj v týchto dňoch, domáci nadšení nie sú

Miestnych obyvateľov prístup turistov a chatárov, ktorí prišli karanténu prečkať do historického mesta, mrzí. V tejto situácii by mali ostať doma, myslia si mnohí.

BANSKÁ ŠTIAVNICA. „Prosím vás, všetci moji priatelia na sociálnej sieti. Zostaňte tieto dni doma a nechoďte do Štiavnice. Z ohľaduplnosti voči nám, obyvateľom tohto mesta. Toto nie sú prázdniny. Toto je Štiavnica,“ odznelo na sociálnej sieti len pred pár dňami na margo hromadného príchodu turistov, chatárov a chalupárov z iných miest Slovenska.

Obyvatelia Banskej Štiavnice sú rozhorčení. Príchod cezpoľných v období, kedy je v celej krajine vyhlásená mimoriadna situácia, totiž vnímajú ako zbytočné ohrozenie ich vlastného zdravia.

„Ľudia nepochopili, že tie zatvorené školy nie sú teraz na to, aby si urobili prázdniny, ale aby sedeli doma. Správame sa ako Taliani, doslova,“ okomentovala situáciu Banskoštiavničanka.

Prichádzajú stále

Okrem toho domáci tiež vnímajú ako značný problém aj to, že návštevníci navštevujú aj miestne reťazce a vo veľkom vykupujú najmä v týchto dňoch vyhľadávaný tovar.

Vzniknutá situácia je však ťažko riešiteľná, niektorí navrhujú aspoň pozatváranie hotelov, či prichádzajú s inými návrhmi.

„Možno by bolo dobré napísať jeden transparent a vyvesiť ho pred mesto. Nie namierený proti Bratislavčanom, ale proti turistom všeobecne. Toto nie je zábava. My normálni Bratislavčania už samozrejme sedíme doma,“ vyjadrila svoj názor Diana.

Nemocnica chýba

Ján Sedílek z miestneho informačného centra vysvetľuje, že cezpoľných v meste vždy radi uvítajú, avšak v súčasnej dobe to podľa neho vhodné nie je.

„Všade sa píše, že sa ľudia nemajú presúvať, no mám pocit, že to pre niektorých neplatí. Jedna pani z iného mesta sa nedávno veľmi nemiestne vyjadrila, že keby k nám do Štiavnice neprichádzali, tak by sme tu pomreli,“ povedal Sedílek s tým, že by mali byť viac tolerantní a mali by si rozmyslieť návštevu v týchto dňoch.

„Sme malé mesto a nemáme ani nemocnicu. Neviem si predstaviť čo by sme robili, keby sa niečo stalo,“ poznamenal.

Zuzana Patkošová z oddelenia kultúry banskoštiavnického mestského úradu sa tiež snažila slušne poprosiť svojich priateľov na sociálnej sieti, aby v týchto dňoch nechodili do Banskej Štiavnice a nebrali krízový stav ako šancu na prázdniny v historickom meste.

„To, že sa rozhodli prečkať toto obdobie tu, kde majú chalupy a ešte k tomu sa predzásobiť v reťazcoch u nás, môže v domácich pochopiteľne vyvolať hnev a pocit elitárstva. A prečo? Keď raz vládny predstaviteľ odporúča necestovať a zostať doma, prečo si to niektorí ľudia vysvetľujú po svojom? Vedie ich k tomu bezohľadný, sebecký motív. O tom niet čo diskutovať,“ dodala.

A ako sa k tejto situácii stavajú samotní návštevníci? „Bohužiaľ, je pravda, že veľa ľudí z rôznych miest v tejto dobe cestuje a odchádza zo svojich domovov. A časť z nich, rovnako ako aj ja s rodinou, išla na chaty a do prírody úplne individuálne.

Množstvo z nich vycestovalo tiež kvôli lyžovaniu a podobne, kde sa bez najmenšieho zamyslenia stretávajú s veľkými skupinami ľudí. V tom prípade hrozí kópia scenáru z Talianska,“ povedal Bratislavčan Radomír Čikor, ktorý má v Banskej Štiavnici dom.