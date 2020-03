Rúška chýbajú aj mestám a obciam, improvizujú

Vo firme si rúška ušili sami. Obec hľadá krajčírku.

14. mar 2020 o 14:16 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Rúška a respirátory nie sú, to je informácia, s ktorou sa už niekoľko týždňov v lekárňach a v obchodoch stretávajú aj obyvatelia žiarskeho regiónu. Ide však o celoslovenský problém.

Z regálov už pred časom zmizli aj dezinfekčné gély a najnovšie aj rukavice. Ľudia v ostatných dňoch kupovali lieh, ale aj destiláty s vyšším obsahom alkoholu, aby si dezinfekciu na ruky vyrobili doma.

Samosprávy improvizujú

Ochranu svojich zamestnancov však mali problém zabezpečiť aj mestá.

Už začiatkom týždňa upozorňoval primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal v súvislosti s posilnením hygienických opatrení v školách, že v súčasnosti je náročné zohnať dezinfekčné prostriedky, zo skladov výrobcov vymizli.

Mesto si napokon dalo desiatky litrov dezinfekcie vyrobiť, aby ju mohlo použiť vo svojich zariadeniach, cena už v tomto prípade podľa Antala nehrala rolu.

Problém bol aj s rúškami a respirátormi. "Nebolo možné ich operatívne nikde získať, našťastie, vďaka partnerom mesta sme nejaké zohnali, aby sme mali aspoň pre pracovníkov prvého kontaktu - na mestskom úrade, pre mestských policajtov, ale aj pre opatrovateľky, pretože tieto základné služby chceme aj v tejto situácii zachovať," potvrdil vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

Súvisiaci článok Prečo chýbajú rúška? Pomôcť sa chystá slovenský výrobca Čítajte

"Ak by sme dopredu vedeli, že v takejto situácii môže nastať problém so základnými ochrannými pomôckami, držali by sme si preventívne ich zásobu," povedal a dodal, že konkrétnej rady sa v tomto smere nedočkali ani od odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiari nad Hronom.

Po vlastnej linke zaobstáravala ochranné pomôcky aj kremnická radnica.

"Je to situácia, s ktorou nikto nepočítal a nedalo sa na ňu veľmi pripraviť. Skutočne sa rúška a respirátory nedajú niekoľko týždov zohnať. My sme aspoň pre mestských policajtov a niektorých úradníkov dali rúška vyrobiť podomácky," potvrdil primátor Kremnice Alexander Ferenčík. Ten verí, že pomoc v tomto smere príde v najbližších dňoch od štátu.

Okresný úrad pomôcť nevie

Dopyty od primátorov a starostov v súvislosti s rúškami dostával aj Okresný úrad v Žiari nad Hronom, ktorého súčasťou je aj odbor krízového riadenia.

"Áno, dopytov od starostov bolo viacero, my však žiadne takéto ochranné pomôcky v zásobe nemáme. Veríme, že v týchto dňoch príde informácia o tom, že sa rúška pre obyvateľov budú distribuovať aj cez naše úrady," zareagovala v piatok prednostka Okresného úradu v Žiari nad Hronom Andrea Žiaková.

Konkrétny prísľub v tomto smere však zatiaľ z ministerstva vnútra nemala.

Odporučila nám v tejto súvislosti sledovať vyjadrenia premiéra Petra Pellegriniho a ministerky vnútra Denisy Sakovej.

Takéto rúška si v čase núdze ušili v banskoštiavnickej firme Svetro. (zdroj: Ľudmila Blašková)

Obec pre rúška hľadá krajčírku

V situácii, keď ochranné pomôcky k dispozícii nie sú, improvizuje aj verejnosť.

Rúška si šijú v rodinách a cez sociálne siete si ľudia posielajú návody, ako ich vyrobiť.

"Aj my vo firme Svetro sme improvizovali a rozhodli sme sa, že si rúška v dobe ich nedostatku ušijeme sami. Kúpili sme 100-percentnú bavlnu a ušili sme dnes prvých 100 kusov. Samozrejme, nie sú certifikované, sú len pre našu potrebu," opísala aktivitu z piatku Ľudmila Blašková z banskoštiavnickej firmy Svetro.

"Musíme sa vo firme chrániť, je nás tam 60 ľudí a človek nikdy nevie, kto kde bol," povedala a dodala, že problém je dnes zohnať aj teplomer či oblek na manipuláciu s tovarom.

Pomôcť obyvateľom, ktorým rúška chýbajú, chcú aj v obci Malá Lehota neďaleko Novej Bane.

"Obec Malá Lehota hladá šikovnú krajčírku na šitie nedostupných rúšok. Obec dodá komplet material aj návod na ich ušitie. Vyčlení tiež finančné prostriedky na odmenu krajčírky. Po ušití bude obec bezplatne rozdávat rúška najviac ohrozeným skupinám občanov," zverejnil v sobotu výzvu na sociálnej sieti starosta obce Dušan Pacalaj.

Ako správne používať rúška, rady od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)