U muža v Žiarskom okrese potvrdili koronavírus

Muž síce pochádza z Revúcej, no žije v obci neďaleko Žiaru nad Hronom. Aktuálne je hospitalizovaný v Banskej Bystrici.

18. mar 2020 o 13:09 Ivana Zigová

LADOMERSKÁ VIESKA. V Žiarskom okrese máme potvrdený prvý prípad nákazy koronavírusom.

"Ide o dospelého muža hospitalizovaného na oddelení infektológie v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Pôvod nákazy je uňho spojený s cestovateľskou anamnézou," potvrdila pre My žiarska regionálna hygienička Eva Striežová.

Na konkrétne otázky v súvislosti s opatreniami vo vzťahu ku kontaktom nakazeného muža bližšie neodpovedala, povedala len, že sa v tomto prípade koná.

"Ide o jedného pána od nás z Ladomera, no s trvalým pobytom v Revúcej, práve uňho sa potvrdil koronavírus. On je aktuálne hospitalizovaný v Banskej Bystrici a jeho rodina je v prísnej domácej karanténe a vzorky brali už aj im," povedal pre My starosta Ladomerskej Viesky Vladimír Baran s tým, že s rodinou je v kontakte.

Podľa jeho slov bol muž nedávno na dovolenke v Ománe.

V obci prijali sériu opatrení. "Samozrejme, tie štandardné, čo sú teraz všadiaľ, či už na úrade alebo na verejných priestranstvách, ale napríklad po komunikácii s hygieničkou spoločnosti COOP Jednota sa opakovane vydezinfikovala miestna predajňa potravín, pretože práve tam sa schádza väčšie množstvo ľudí," povedal nám starosta obce.

Sám pred obchodom kontroloval, či má každý rúško a dohliadal na to, že sa do predajne dostanú naraz iba dvaja ľudia.

