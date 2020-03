Atmosféra na zápasoch ho očarila

Cenné rady mi hokejové legendy dávali aj priamo počas zápasu, tvrdí Ján Chlepčok.

19. mar 2020 o 8:38 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Premiérová sezóna Indiánov sa skončila predčasne. Dôvodom je nový koronavírus, ktorý zasiahol aj Slovensko. Pred záverečnými finálovými zápasmi ohlásil Slovenský zväz ľadového hokeja koniec všetkých súťaží. Predčasný záver zarmútil aj posilu, ktorá prišla pred play-off z neďalekého Zvolena, no krátke pôsobenie v klube jej učarovalo. Hoci útočník Ján Chlepčok veril, že čoskoro bude s tímom oslavovať postup, aktuálnu situáciu berie s nadhľadom.

Ako sa zrodil tvoj prestup do Žiaru?

- Pred sezónou nám vo Zvolene povedali, že nás pravdepodobne pošlú do Žiaru s cieľom posilniť klub. Žiar nad Hronom chcel veľmi postúpiť a my sme im mali ísť pomôcť vybojovať postup. Scenár sa naplnil a my sme pár dní pred play-off smerovali do Žiaru

Pred Žiarom si hral vo Zvolene a Žiline. Nepovažuješ pôsobenie v Žiari za krok späť vo svojej kariére?

- Pôsobenie v Žiari určite nepovažujem za krok späť. Bol som tam síce krátko, ale myslím si, že zápasy play-off mali podobnú kvalitu ako zápasy v prvej lige. Takisto môžem povedať, že hrať s legendami, akými sú Jozef Stümpel a Marek Uram, mi dalo veľmi veľa. Takáto možnosť sa nevyskytne každý deň.

S hokejom si začínal vo Zvolene, ktorý hrá najvyššiu súťaž. Nechcel si ostať v tomto klube?

- Samozrejme, že najideálnejší scenár by bol ostať vo Zvolene, lenže, ako som spomínal, dohoda bola pomôcť Žiaru. S odstupom času môžem povedať, že to bolo dobré pre všetky strany, pretože vo Zvolene by som asi veľa šancí v play-off nedostal.

Žiar pred súťažou poskladal úplne nové mužstvo. Poznal si niekoho z kabíny pred svojím príchodom?

- Chalanov som poznal skoro všetkých. S niektorými som hral v juniorke a doraste Zvolena. Ďalších poznám z hokejbalu, ktorému sa v letných mesiacoch venujem. Som veľmi rád, že som si s odstupom času mohol opäť s nimi zahrať práve v Žiari.

V mužstve pôsobia aj hokejové legendy Marek Uram a Jozef Stümpel. Ako ťa prijali v mužstve práve tieto ikony?

- Prijali ma úplne v pohode. Sú to profesionáli na ľade aj mimo neho, takže prijať nováčika v kabíne im nerobilo problém. Páčil sa mi aj ich prístup k zápasom, keď sa nám mladším priamo počas zápasu viackrát prihovorili a snažili sa nám vysvetliť určité herné situácie.

Spomínali sme tvoje pôsobenia vo Zvolene a Žiline. Čím sa líšili od Žiaru?

- V každom jednom klube je to iné. Keďže každý klub hrá v inej súťaži, pochopiteľne vo Zvolene to bolo úplne iné v rýchlosti hry. Určite v každej súťaži dominujú iné typy hráčov a v kluboch dominuje iný štýl hokeja.

Žiar má výbornú atmosféru na tribúnach. Ako to bolo po tejto stránke v iných kluboch?

- Áno, súhlasím s tebou. Žiar má úžasnú atmosféru, ktorú mu môžu závidieť aj niektoré extraligové kluby. Čo sa týka atmosféry v Žiline, tak tam to bola úplne iná kapitola. Žilina minulý rok vypadla z extraligy - a to sa odrazilo aj na fanúšikovskej základni, ktorá bola zvyknutá na najvyššiu súťaž. A vo Zvolene sú taktiež super fanúšikovia, ktorých som si veľmi obľúbil a som rád, že som práve v týchto dvoch kluboch hral, pretože zbožňujem hrať v zápasoch, kde to na tribúnach žije.

V zápasoch sa objavuješ vo štvrtej formácii, ale aj tak ťa tréner nasadzuje na presilové hry. Ako si spokojný s herným vyťažením?

- Myslím si, že moje herné vyťaženie nebolo až také veľké, ale ja o tom nerozhodujem. Za seba môžem povedať, že vždy, keď som bol na ľade, tak som pre mužstvo odovzdal maximum.

Posledné zápasy pred prerušením ligy vám vychádzali aj ako mužstvu aj s pohľadu tvojho individuálneho výkonu. Ako by si ich zhodnotil?

- Boli to všetko náročné zápasy. My sme ich zvládli ako mužstvo a držali sme za jeden povraz - a to bolo dôležité aj pri zápasoch proti Púchovu. Čo sa týka individuálnych výkonov, tie určite potešia, ale na prvom mieste sú výsledky tímu.

Slovenský zväz ľadového hokeja zrušil súťaž a postupujúci teda nie je nikto. Ako hodnotíš tento krok?

- Je to veľká škoda, že sezóna takto skončila. Dá sa povedať, že koniec prišiel v tom najlepšom, pretože nás čakalo záverečné rozuzlenie. Na finálové zápasy sme sa neskutočne tešili, no samozrejme myslíme aj na to, že zdravie musí byť na prvom mieste. Určite je to každému ľúto a všetkých to mrzí.

Ako vidíš svoju budúcnosť?

- To je veľmi ťažká otázka. Teraz skončila súťaž, takže čo bude ďalej ešte vôbec netuším.

Dalo ti niečo pôsobenie v drese Indiánov?

- Určite áno. Tí skúsení hráči, ktorí si toho už v hokeji odskákali viac než dosť, mi svojimi radami pomohli veľmi a veľa cenných rád som od nich prijal.

Žiar ma stále šancu, že v budúcej sezóne sa objaví v prvej hokejovej lige. Je reálne, že v drese Indiánov ťa uvidia fanúšikovia opäť?

- Dúfam, že sa nakoniec v Žiari bude hrať tá prvá liga, pretože celý klub a fanúšikovia si to zaslúžia. To, či sa ja objavím v drese Indiánov, je otázne, ale šanca určite je. Rád by som si ešte niekedy zahral pred tak úžasnou diváckou kulisou, aká bola v Žiari nad Hronom.