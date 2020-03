V priestoroch internátu v Banskej Štiavnici má vzniknúť karanténne centrum

Študenti, ktorí sú tu ubytovaní, si dnes masovo odnášali svoje veci.

19. mar 2020 o 13:01 TASR, min

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Banskobystrický samosprávny kraj informoval, že v budove internátu Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici chce vytvoriť karanténne centrum. Odtiaľ si dnes odniesli svoje veci študenti, ktorí sú tu ubytovaní.

Samosprávu neinformovali

Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková pre TASR potvrdila, že situáciu musela na mieste regulovať a koordinovať mestská aj štátna polícia. Vedenie mesta kritizuje kraj za to, že o vzniku centra samosprávu vopred neinformoval.

"My sme o tom vôbec nevedeli, nikto nás o tom neinformoval, dozvedeli sme sa o tom až z médií. Deti, ktoré sú tam ubytované, a ich rodičia si dnes masovo prišli do Banskej Štiavnice po svoje veci," uviedla Babiaková s tým, že ide o študentov z celého Slovenska.

Primátorka operatívne kontaktovala predsedu BBSK Jána Luntera a žiadala ho, aby vzniknutú situáciu okamžite riešil a aby ihneď informoval mesto, ako bude zabezpečená prevádzka karanténneho centra.

"Keďže sme o jeho zriadení informovaní neboli, nevieme ďalej poskytovať svojim občanom relevantné informácie. Krízový štáb uvedenú situáciu operatívne rieši. O ďalších krokoch BBSK budeme obyvateľov informovať," napísalo mesto na svojej stránke.

Jedno zo štyroch

Ako uviedla vedúca oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková, v prípade zriaďovania karanténnych centier samotný kraj postupuje v režime krízového manažmentu, nakoľko sa celá krajina nachádza vo vládou vyhlásenom núdzovom stave.

"Dostali sme pokyn vytypovať vhodné priestory pre zriadenie karanténnych centier za pomerne jasne definovaných podmienok. Vhodné zariadenia pre tento účel sú internáty so systémom ubytovania v tzv. bunkách, kde je možné ľudí izolovať tak, aby jeden človek mal k dispozícii jedno sociálne zariadenie," vysvetľuje Štepáneková s tým, že tieto parametre spĺňajú vybrané internáty v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, v Rimavskej Sobote a Lučenci.

"Nikde inde, okrem Banskej Štiavnice, sme nesúhlas zo strany mesta či obyvateľov nezaznamenali, dokonca z Lučenca sme od primátorky dostali mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu, kde nám za túto možnosť pre obyvateľov ďakovala a pýtala sa, či môžeme kapacity prípadne rozšíriť," povedala.

Karanténne centrá budú prioritne určené pre rodinných príslušníkov zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Ak by totiž nemali inú možnosť, ako sa vrátiť do svojich domovov, v prípade prepuknutia choroby by došlo k vážnemu ohrozeniu chodu zariadení, ktoré sa starajú o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

"V prípade dostatočných kapacít otvoríme karanténne centrá aj pre širšiu skupinu ľudí, pričom uprednostnení budú obyvatelia s trvalým pobytom v mestách, kde sa karanténne centrum nachádza," dodala Štepáneková.

Čo je to karanténne centrum?

- ide o bezpečný priestor pre ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a musia podstúpiť štátom nariadenú 14-dňovú karanténu

- nevystavia tak prípadnému ochoreniu ďalších ľudí svojej domácnosti

- nesústreďujú sa tu automaticky chorí ľudia, ide o preventívne opatrenie, ktoré má spomaliť šírenie koronavírusu

- pobyt v karanténnom centre je dobrovoľný