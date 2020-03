Aj predavačky sú v prvej línii: Ako sa zmenil život v malej predajni potravín

Predavačky sú vystavené riziku každý deň. Napriek tomu elán nestrácajú.

20. mar 2020 o 14:52 Kristína Mindáková

Lekári, sestry, laboranti, záchranári, policajti, predavačky, poštové doručovateľky, hasiči, vojaci, policajti. A kopec ďalších profesií a ľudí, vďaka ktorým je zabezpečené fungovanie štátu aj v mimoriadnej situácii. Chceme sa im poďakovať aj týmto spôsobom - spúšťame seriál Ľudia v prvej línii. Potešíme sa vašim tipom na ďalšie kolektívy a jednotlivcov v prvej línii.



BANSKÁ ŠTIAVNICA. „Zákazníci sú aj v súčasnej situácii milí, rešpektujú nariadenia štátu ako aj naše,“ hovorí s úsmevom Iveta Buzalková, ktorá pracuje v malých potravinách v centre Banskej Štiavnice.

Napriek tomu, že jej pracovná doba trvá od 6. do 17. hodiny a neustále prichádza do kontaktu so zákazníkmi, s kolegyňami nestrácajú elán. Náročnosť ich práce a zároveň aj zvýšené riziko, ktoré počas týchto dní podstupujú, si však mnohí z nás neuvedomujú.

Len s rúškom

Ako vysvetľuje vedúca tejto prevádzky Eva Palečeková, v súčasnej dobe hrozby šírenia nového koronavírusu je práca v obchode s potravinami náročnejšia ako kedykoľvek predtým. Preto prijali množstvo rozličných opatrení.

Na dverách predajne napríklad nájdeme usmernenie, aby zákazníci vstupovali do predajne s ochranným rúškom alebo jeho alternatívou.

Podľa slov zamestnancov zákazníci pokyny dodržiavajú. (zdroj: min)

„Prijali sme aj zmeny týkajúce sa striedania v službách. Vzhľadom na to, že sa chceme vyhnúť veľkému počtu zákazníkov v potravinách naraz, sme otváracie hodiny zatiaľ neskrátili,“ povedala Palečeková s tým, že v rámci prevádzok si ochranné pomôcky zabezpečili väčšinou sami.

Donáška až domov

Rozhodli sa posilniť aj rozvoz nákupov do domácností, vďaka ktorému si záujemcovia môžu objednať potraviny priamo domov. Túto možnosť vo veľkom využívajú najmä starší ľudia z mesta, ale aj okolitých obcí.

„Pokiaľ máme zásoby tovaru, budeme sa snažiť, aby ľudia zbytočne nevychádzali zo svojich domovov a zároveň mali dostatočné zásoby potravín. V tomto neľahkom období cítime podporu vedenia mesta, ktoré sa snaží, aby sme zvládli bezproblémové a nerušené zásobovanie,“ poznamenala Palečeková.

