Americký štýl hry sa mu zapáčil. Na Slovensku naň však doplácal

​​​​​​​Pre indiánsky dres Srnku nadchol férový prístup vedenia klubu.

23. mar 2020 o 12:02 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. S hokejom začínal v rodnej Banskej Bystrici, no už v mladom veku sa vybral skúsiť šťastie za veľkú mláku. Po putovaní v rôznych súťažiach sa Branislav Srnka rozhodol pre návrat na Slovensko. Šťastie vyskúšal v prvoligovej Detve, no pár striedavých štartov si zapísal aj v rodnom klube. Po dvojročnej hokejovej odmlke sa rozhodol pre návrat do súťažného kolotoča a prijal ponuku novovzniknutého klubu HK MŠK Indian Žiar nad Hronom, v ktorom sa stal výraznou súčasťou tímu a v play-off sa zaradil medzi lídrov.

Ako sa zrodil tvoj prestup k Indiánom?

- Môj prestup sa zrodil dosť nečakane, keďže som korčule na klinec zavesil už pred dvoma rokmi. V lete sa mi ozvali zo Žiaru s tým, že sa snažia o znovuzrodenie žiarskeho hokeja. Povedali mi tiež, že sa postavil celkom nový štadión a pomaly skladajú mužstvo, ktorého súčasťou mám byť aj ja. Priznám sa, že som potreboval nejaký čas na rozmyslenie, keďže mám aj pracovné a rodinné povinnosti, ale asi po týždni som sa im ozval, že do toho rád pôjdem.

Kto stál za tvojím prestupom?

- Najviac som komunikoval s Máriom Bónom, pretože sa poznáme ešte z pôsobenia v Detve. Následne som sa s ním aj osobne stretol a hneď prišlo stretnutie aj s prezidentom klubu Jánom Baranom a viac menej sme sa na všetkom ihneď dohodli. Musím poznamenať, že som mal veľmi príjemné pocity po našom prvom stretnutí, pôsobil na mňa ako veľmi príjemný, zodpovedný a skromný človek s určitou víziou a cieľmi.

Pred pôsobením v Žiari si hrával aj v Amerike. Kedy tvoje kroky smerovali za veľkú mláku?

- Išiel som tam dosť mladý, nemal som ešte ani sedemnásť. Otec prišiel