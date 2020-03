Poslanci darovali mestu stovky rúšok. Poputujú k najohrozenejším

Chceli sme v tejto situácii pomôcť, odkázal aj za kolegov viceprimátor Ladislav Kukolík.

30. mar 2020 o 13:14 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarski poslanci darovali mestu 500 kusov textilných ochranných rúšok, spoločne sa na ne vyzbierali - každý prispel 70 eurami.

"V tejto situácii sme chceli nejako pomôcť aj my. Rúška ušité jednou z krajčírok poputujú najohrozenejším skupinám obyvateľov - dôchodcom, chorým, zdravotne postihnutým," priblížil zámer poslanec a viceprimátor mesta Ladislav Kukolík.

Ochranné masky odovzdali poslanci prednostovi mestského úradu Jurajovi Miškovičovi a šéfke odboru starostlivosti o obyvateľa Monike Minárovej.

Zastupitelia sú podľa Kukolíka pripravení zapojiť sa do aktivít v súvislosti s hrozbou koronavírusu aj inak.

"Ak by bolo treba, sme ochotní pomôcť ako dobrovoľníci aj s nákupmi pre seniorov a v budúcnosti podľa vývoja situácie aj iným spôsobom," povedal.

Sám je lekárom, donedávna pôsobil ako dlhoročný primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v žiarskej nemocnici.

"Som síce čerstvo na dôchodku, no, ak by bolo treba, bral by som ako svoju povinnosť pomôcť nemocnici, ale napríklad aj reagovať na požiadavku Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý oslovil lekárov z radov župných poslancov, aby pomohli v karanténnych centrách. Nemám s tým problém," odkázal Kukolík.

Jedno zo štyroch karanténnych centier pripravuje samosprávny kraj aj v Banskej Štiavnici.