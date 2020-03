Postupové ambície Rudna ostali nenaplnené

Súťaže sú zrušené. O titul zabojujeme o rok, tvrdí Poliačik.

31. mar 2020 o 13:18 Vladimír Širáň

RUDNO NAD HRONOM. Najvyššie ciele pred jarnou časťou malo aj Rudno nad Hronom, ktoré sa netajilo postupovými ambíciami. Výborné výsledky v jesennej časti mu vyniesli peknú druhú pozíciu a stratu piatich bodov na vedúce Vyhne. V druhej polovici súťaže sa Rudno chcelo pobiť o postup, no momentálna situácia im to nedovolí.

Šancu zabojovať o VI. ligu plánujú využiť o rok, čo potvrdil hrajúci tréner Martin Poliačik.

Kedy ste začali so zimnou prípravou?

- Memoriálom Dušana Rudzana sme ukončili jesennú časť ligy a od tohto momentu sme sa pravidelne stretávali každý piatok v telocvični. Oficiálnu prípravu sme odštartovali na začiatku februára, počas nej sme naberali kondíciu. Aj napriek tomu, že zimná príprava je u väčšiny hráčov neobľúbená, my sme sa schádzali v hojnom počte.

Zimná prestávka je aj o prestupoch. Aké zmeny nastali v kádri?

- Mužstvo sme obohatili o mladé sily z novobanského dorastu. Plusom je aj návrat Petra Budinského, ktorý sa po minuloročnom zranení opäť vracia do prípravy. Momentálne je nás v kádri 20, ale pravdepodobne prídeme o dvoch hráčov, ktorých trápia zranenia.

Absolvovali ste aj prípravné zápasy?

- Áno, odohrali sme však iba dva prípravne zápasy s mužstvami zo VI. ligy. Prvý zápas s Veľkou Lehotou sme vyhrali 3:1. Druhý zápas sme remizovali s Lovčicou-Trubínom 4:4, kde sme ešte v 80. minúte vyhrávali 4:2, ale kvalita súpera a naše chyby nás pripravili o víťazstvo. Ďalšie zápasy sa už, bohužiaľ, neodohrali.

Jesennú časť ste zakončili s jedinou prehrou. Ako by ste zhodnotili tento zápas?

- Myslím si, že sme si prehru s Vyhňami zavinili sami, keď sme súperovi po našom zaváhaní darovali tri lacné góly. Šťastie sa na nás neusmialo ani pri jedenástke v druhom polčase, tú sme zahodili. Bol to sčasti smolný zápas, ale aj také futbal prináša. Verím, že im prehru vrátime.

Vysoko sa držíte aj v tabuľke strelcov. Nechceli ste skúsiť vyššiu súťaž?

- Neuvažoval som nad ničím iným, ako ostať v Rudne. Je tu výborný kolektív, ktorý mi prirástol k srdcu a hrať s nimi futbal ma neskutočne baví. Chcem sa baviť futbalom a to mi je v Rudne umožnené, tak nie je dôvod meniť pôsobisko. Taktiež vedenie je na vysokej úrovni, čo ma teší a utvrdzuje ma to v rozhodnutí ostať tu.

Momentálna situácia odstavila futbal. Ako sa to dotklo vášho mužstva?

- Vzhľadom na to, že boli zakázané akékoľvek zhromaždenia, sme ako mužstvo museli prerušiť spoločné trénovanie a trénujeme iba individuálne.

Už je jasné, že súťaže sú zrušené. Zabojujete o postup v budúcej sezóne?

- Ambície sme mali tie najvyššie, no keď je bezpečnejšie súťaže zrušiť, tak to plne akceptujeme a nezaoberáme sa postupom. Všetci hráči si uvedomujú, že tento rok sa to nepodarilo, tak v budúcej sezóne budú ešte viac hladní po úspechu. Som presvedčený, že najvyššia okresná súťaž do Rudna nad Hronom patrí.

Rozhodnutie už padlo. Aký je váš názor naň?

- Prikláňam sa k alternatíve, ktorá bude pre všetkých najbezpečnejšia. Zdravie je pre nás a našich fanúšikov prvoradé.

V hre o postup boli viac - menej tri mužstvá. Koho ste tipovali na zisk titulu?

- Po jesennej časti boli síce prvé Vyhne, no nebojím sa povedať, že ak by súťaž pokračovala, tak by sme to boli my, ktorí ich preskočia a uchmatnú im prvenstvo.