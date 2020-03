V prvej línii sú aj mestskí policajti v Banskej Štiavnici

Obyvatelia podľa nich opatrenia dodržiavajú.

31. mar 2020 o 13:46 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. V prvej línii v súčasnej mimoriadnej situácii stojí aj banskoštiavnická mestská polícia, ktorá má momentálne desať členov. Tá na základe rozhodnutia mestského krízového štábu začala pracovať v obmedzenom režime. To znamená, že štyria policajti sa momentálne nachádzajú v štrnásťdňovej domácej karanténe, aby nedošlo k uzatvoreniu celej policajnej stanice v prípade napadnutia niektorého z nich koronavírusom. „Situáciu vnímame veľmi vážne a zodpovedne. Rovnako pristupujeme aj k plneniu všetkých úloh. Obyvatelia mesta prijaté opatrenia zodpovedne dodržiavajú, rovnako aj všetky prevádzky, ktoré nesmú prevádzkovať, sú zatvorené. Za to by sme im chceli veľmi pekne poďakovať,“ povedal náčelník mestskej polície v Banskej Štiavnici Peter Šemoda, ktorý sa v tejto oblasti pohybuje už tridsaťjeden rokov. Dodáva, že ak niekomu náhodou chýba aj rúško, hliadka im ho ochotne poskytne. Horšie situácie podľa neho vznikajú v súvislosti s turistami, ktorí majú tendenciu spájať sa do väčších skupín. Avšak aj tí po upozornení opatrenia ochotne rešpektujú. „Táto práca je náročná v tom, že nikdy neviete do akej situácie sa dostanete a na koho narazíte, ľudia sú nevyspytateľní. Polícia je prvá, ktorá prichádza do kontaktu s ľuďmi či páchateľmi a každý reaguje ináč. Preto musíme byť sčasti aj psychológmi,“ poznamenáva s tým, že polícia vo všeobecnosti obľúbená nie je, nakoľko zasahuje do osobných práv a slobôd a za porušenie zákona udeľuje aj sankcie. Túto prácu však napriek všetkému považuje za zaujímavú, pretože človeka núti neustále sa rozvíjať, študovať a získavať nové poznatky. „Ani jedna služba nie je rovnaká. My ako mestskí policajti sa v uliciach stretávame s tým, že výkon tejto funkcie nie je len o represii a pokutách, ale najmä o prevencii a službe občanom.“