Žiarskej tubárni pribúdajú v čase koronakrízy objednávky

Zvýšený dopyt zaznamenal Tubapack z farmaceutického a potravinárskeho segmentu.

1. apr 2020 o 15:31 Ivana Zigová

(Zdroj: Tubapack, a.s.)

ŽIAR NAD HRONOM. Kým mnohé firmy museli pre situáciu s koronavírusom výrobu obmedziť, žiarska spoločnosť Tubapack ju posilňuje a dopĺňa stav o brigádnikov.

Vypomáhajú si brigádnikmi

"Zaznamenali sme zvýšený dopyt po výrobe laminátových túb, ktoré primárne smerujú do farmaceutického a potravinárskeho priemyslu. Ide predovšetkým o obaly na dezinfekčné a antibakteriálne gély, hygienické prípravky a potraviny," objasnil riaditeľ spoločnosti Richard Pittner.

Na dopyt sa podľa jeho slov snaží žiarska tubáreň od začiatku reagovať pozitívne, a to nielen pre zisk, ale aj z toho dôvodu, aby sa niektoré výrobky - napríklad nedostatkové dezinfekčné gély - dostali opäť čo najskôr v širšej miere do predaja.

Nielen z dôvodu zvýšených objednávok, ale aj pre zamestnancov, ktorí sú PN alebo pre pobyt s deťmi doma čerpajú ošetrovné, firma vykrýva nedostatok pracovníkov brigádnikmi.

"Nejde o zásadné zvyšovanie zamestnanosti, pretože ide o výnimočnú nárazovú situáciu, ktorá bude trvať iba určitý čas. Preto sa snažíme dopĺňať stavy formou brigád. Napríklad ľuďmi, ktorí majú prácu, no aktuálne ich zamestnávateľ výrobu zastavil alebo im dal dlhodobé voľno. U nás si dočasne môžu privyrobiť.," priblížil Pittner.

Zákaz hromadných porád aj dezinfekcia

Teší ho, že tubáreň zatiaľ výrobu zatvárať nemusí. "Objednávky máme a uvidíme ako to bude so zamestnancami. Napriek tomu, že sa snažíme maximálne chrániť a dezinfikovať pracovné prostredie, nikto nevie garantovať, že sa nákaza neobjaví aj u nás a čo to potom s počtom našich zamestnancov spraví," poznamenal.

Dodal však, že v priestoroch firmy prijali už pred časom viaceré bezpečnostné opatrenia.

Návštevy dodávateľov a ľudí z externého prostredia obmedzili na minimum, školenia, hromadné výberové pohovory a porady s vyšším počtom účastníkov dočasne zrušili úplne.

Zákaz dostalo aj zhromažďovanie sa zamestnancov v skupinkách - napríklad pri preberaní zmien alebo vo fajčiarni.

V celom výrobnom areáli firma zároveň zintenzívnila sanitáciu a dezinfekciu spoločných priestorov, kľučiek, zábradlí a iných dotykových miest.

Tubapack, a.s., patrí medzi najväčších výrobcov túb v regióne stredne Európy.

Výrobky tubárne smerujú najmä k zákaníkom zo segmentu kozmetického, chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu.

Vo februári 2020 zamestnávala spoločnosť 235 ľudí.