O príjmy prišli aj podnikatelia v Banskej Štiavnici, niektorí sa nevyhli prepúšťaniu

Svoje prevádzky museli kvôli kríze jednoducho zatvoriť.

1. apr 2020 o 13:37 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. S problémami v čase aktuálnej koronakrízy bojujú aj rôzni malí podnikatelia a živnostníci v Banskej Štiavnici. Tí museli svoje obchody a ubytovacie i reštauračné zariadenia zatvoriť, čo ich donútilo šetriť náklady a aj prepúšťať.

Pre ľudí hľadajú alternatívy

Banská Štiavnica je známa tým, že láka návštevníkov z mnohých kútov sveta počas celého roka, no najmä od mája do konca septembra. Vďaka tomu prosperujú aj hotely a penzióny, ktoré sa už v tomto období zvykli pripravovať na letnú sezónu. V súčasnosti sú však podľa nariadenia vlády od 16. marca zatvorené.

Niektorí majitelia hotelov majú hlavu v smútku, pretože nevedia ako sa situácia vyvinie, iní sa naopak snažia myslieť pozitívne. Tým druhým prípadom je aj majiteľka jedného z hotelov v centre Banskej Štiavnice Monika Angušová, ktorú situácia prirodzene zaskočila.

„Zmeny sme začali pociťovať už v začiatkoch, keď sme sledovali informácie o šíriacom sa koronavíruse ešte v zahraničí. Záujemcovia, ktorí pôvodne chceli využiť naše služby, svoje rezervácie postupne rušili. Potom sme hotel museli zatvoriť úplne,“ približuje.

Dodáva, že v hoteli v súčasnosti pracuje niekoľko zamestnancov, no napriek výrazne sťaženej situácii k ich prepúšťaniu nepristúpila. Naopak, v týchto dňoch sa rozhodla, rovnako ako mnohí iní, priestory hotela zveľadiť a v súčasnosti tam prebiehajú menšie rekonštrukčné práce.

„Snažím sa ľudí zapojiť aspoň do takýchto prác, aby úplne neprišli o príjem. Spoločne pripravujeme priestory na obdobie, keď tento smutný čas pominie. Nech sa u nás naši ďalší hostia cítia ešte lepšie,“ hovorí Angušová s dôvetkom, že aj napriek výraznej finančnej nestabilite sa bude snažiť takýto stav udržať podľa jej možností čo najdlhšie.

Mesto príde o desaťtisíce

Podobne sa snaží k problematike pristupovať aj majiteľ ďalšieho z hotelov na Trojičnom námestí. Podľa jeho slov sme sa ocitli v situácii, o ktorej by si väčšina z nás nikdy ani len nepomyslela, že nás niekedy zastihne.

„Mrzí ma, že v tejto dobe príde a už aj prišlo o prácu mnoho ľudí a utrpí aj množstvo podnikateľov. A najmä v Banskej Štiavnici, kde je s prácou celkovo problém. Musíme sa popasovať s tým, čo sa deje, všetkým nám držím palce,“ poznamenáva.

Finančné straty z dôvodu uzatvorenia ubytovacích zariadení nepocítia iba podnikatelia, ale aj samotné mesto. Podľa primátorky Nadeždy Babiakovej môže byť výpadok približne na úrovni päťdesiattisíc eur, o ktoré príde z dôvodu obmedzenia príjmu miestnej dane za ubytovanie.

Prepúšťaniu sa nevyhli

Náročnou skúškou si prechádzajú aj majitelia reštaurácií a kaviarní. Majiteľ unikátneho Ruin baru v historickom Limpacherovom dome v centre mesta Milan Kabina vysvetľuje, že ide o náročnú situáciu, na ktorú neboli štát a tiež súkromný sektor pripravení.

Na jednej strane cíti zodpovednosť za svojich zamestnancov a na strane druhej hovorí o obave, že prídu o to, čo celé roky s námahou budovali. „Máme za sebou obdobie, keď podnikanie v našom odvetví v Banskej Štiavnici nie je rentabilné.

Počas mesiacov mimo sezóny sme umelo udržiavali zamestnanosť, aby sme nerozbili dobrý kolektív a do ďalšej sezóny išli pripravení. Toto nás stálo značné finančné rezervy a keď sa už nová sezóna mala začať, tak prišla súčasná kríza,“ hovorí Kabina.

Ten priznáva, že bez pomoci štátu tento stav nezvládnu. Tak ako mnohí iní, aj oni požiadali banku o odklad splátok úveru, no neustále sa stretávajú so síce ústretovým prístupom, no bezmocnosťou štátnych orgánov.

„Ak štát čoskoro nepodá pomocnú ruku súkromnému sektoru, tak stratíme finančnú likviditu a dostaneme sa do slepej uličky. V praxi to bude znamenať, že už naše podnikanie nebudeme schopní opäť otvoriť,“ hovorí.

Toto obdobie sa snažia využívať na optimalizáciu nákladov a reorganizáciu fungovania spoločnosti – analyzujú doterajšie pôsobenie podniku, venujú sa upratovaniu a rôznym rekonštrukčným prácam.

„Snažíme sa udržať zamestnancov, ktorí sú pre nás kľúčoví, no prepúšťaniu sa vyhnúť nedá. Keby sme to neurobili, tak stratíme všetkých – len o mesiac neskôr. Najdôležitejšie je zdravie, musíme sa uskromniť a zároveň dúfať, že to bude trvať čo najkratšie,“ odkazuje Kabina.