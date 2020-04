Výborne rozbehnutú sezónu im pokazil koronavírus

Na jar stihli odohrať len jeden zápas, ktorý sa skončil remízou.

3. apr 2020 o 9:16 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Futbalisti žiarskeho Pohronia v kategórii U19 mali našliapnuté na výborné umiestnenie v II. dorasteneckej lige - skupine východ. Zverenci Lukáša Kmeťa po jarnej časti figurovali na skvelom treťom mieste, keď lepšie skončili len FC Košice a Tatran Prešov, ktorý však v 9. kole dokázali zdolať najtesnejším rozdielom 1:0.

Počas zimnej prestávky do klubu zavítali aj nové tváre a Pohronie bolo pripravené na boj o špicu. Všetko zmenil nebezpečný vírus, pre ktorý sa zrušilo množstvo športových udalostí a výnimkou nebola ani druhá dorastenecká liga. Viac o sezóne nám prezradil samotný tréner Lukáš Kmeť.

Po jesennej časti ste figurovali na treťom mieste. Ste spokojný s touto pozíciou?

- Určite áno. Musíme stáť nohami pevne na zemi a uvedomovať si, kde sú naše možnosti. V minulej sezóne sme si výbornými výsledkami vybojovali miesto v reorganizovanej II. dorasteneckej lige, ktorá sa zlúčila zo štyroch regionálnych súťaží do dvoch celoslovenských pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. V tejto sezóne sme odohrali zápasy proti súperom takého zvučného mena, ako sú FC Košice, Tatran Prešov či Partizán Bardejov, čo boli odjakživa bašty futbalu. Treba povedať, že sme sa v týchto zápasoch nedali zahanbiť, práve naopak. Zápas v Košiciach nám síce výsledkovo nevyšiel podľa predstáv, no s predvedenou hrou sme boli ako tréneri veľmi spokojní. Tretie miesto po jesennej časti nikto z nás neočakával, preto je spokojnosť nás trénerov, ako aj vedenia klubu namieste.

Výborný výsledok je zásluhou celého mužstva, alebo je to aj výrazných jednotlivcoch?

- Nerád by som staval do popredia jediného hráča, pretože to, kde sa momentálne nachádzame, je zásluha celého mužstva. Chalani si sadli ako kolektív a v zápasoch ťahajú za jeden povraz, čo je pre nás podstatné. Samozrejme, sú hráči, ktorí svojimi výkonmi vyčnievajú, a práve tí dostali dôveru vedenia klubu a naberajú skúsenosti v tréningovom procese s „A“ mužstvom. Radi by sme pokračovali v nastolenom procese spolupráce medzi mládežou a mužmi v našom klube, teda v napredovaní hráčskeho potenciálu hráčov tak ako v predchádzajúcom súťažnom ročníku, keď Patrik Košuda a Viktor Vondryska hrávali striedavo za „A“ mužstvo a dorast, a aj vďaka tomu neušli pozornosti mládežníckych reprezentačných trénerov Slovenska U19.

V zimnej príprave ´A´ mužstva sa predstavili Matej Poničan a aj brankár Samuel Dovec. Ako by ste zhodnotili túto skúšku?

- Nejde o skúšku, ale o zabehnutý model spolupráce medzi mládežou a mužmi v našom klube, ktorú sme v klube „spustili“ už počas pôsobenia trénerov Milana Nemca a Rastislava Urgelu. Treba doplniť, že spolu s týmito dvoma hráčmi s „A“ mužstvom trénujú aj Dominik Daniš a Michal Matta. Aj v súčasnosti, počas pôsobenia nového trénerského dua Mikuláš Radványi – Jozef Pavlík, pokračujeme v tomto trende, keď traja až piati hráči trénujú minimálne tri dni do týždňa s mužmi a k nám sa pridajú v závere tréningového mikrocyklu. Hodnotím to veľmi pozitívne, pretože pre chalanov je to v prvom rade veľká skúsenosť a motivácia. V tréningovom procese s mužmi naberajú veľa skúseností, ktoré potom odovzdávajú ostatným hráčom - či už v tréningoch, ale hlavne v majstrovských zápasoch. Podobná spolupráca funguje aj pre kategóriu U17, kde hráči, ktorí v zápasoch výkonnostne vynikajú, absolvujú tréningový proces s nami a v majstrovských zápasoch nastupujú za U17.

Pribudli do kabíny počas zimnej prestávky aj nejaké nové tváre?

- Počas zimnej prípravy k nám prišiel Matúš Černák, ktorý je hráčom Nových Zámkov a mal by posilniť náš káder hlavne v ofenzíve. V závere zimnej prípravy sa k nám pridali dvaja hráči z Afriky, a to Razak Mohammed, ktorý je hrotový útočník, a krídelník Alieu Fadera.

Posily z Afriky budú prioritne vašimi hráčmi alebo budú slúžiť pre potreby Áčka?

- Samozrejme, pre klub je prioritou „A“ mužstvo, a preto hráči, ktorí prichádzajú do klubu, musia spĺňať požiadavky predovšetkým trénerov ´A´ mužstva. Konkrétne títo dvaja hráči sú ešte vo veku, keď môžu nastupovať aj za kategóriu U19. V prvom rade je na zhodnotení trénerov, či môžu byť pre potreby ´A´ mužstva prospešní. Podľa posledných informácií, ktoré mám, sa presadil len Alieu Fadera, ktorý tak v klube naďalej zostane.

V jarnej časti ste odohrali zápas proti “Hamšíkovcom“. Ako by ste ho zhodnotili?

- S výsledkom prvého majstrovského stretnutia jarnej časti nie sme príliš spokojní. Domáca remíza 1:1 s Jupie Podlavice nie je podľa predstáv nás trénerov a hráčov. Počas celého zápasu sme boli lepším mužstvom, hlavne v druhom polčase sme súpera nepustili z vlastnej polovice, ale, žiaľ, neboli sme efektívni v koncovke. Počas zimnej prípravy sme skúšali aj iný herný systém - 3:5:2, s ktorým sa ešte nie všetci chalani dokonale stotožnili, takže máme na čom pracovať. Tento herný systém sme chceli využiť na zdokonalenie hráčskeho potenciálu našich hráčov, a zároveň ním prekvapiť súperov v majstrovských zápasoch.

V úvode sme spomínali výborné postavenie v tabuľke. Čo bolo kľúčové?

- Najskôr treba povedať, že byť po jesennej časti a v úvode tej jarnej na treťom mieste je pre nás obrovský úspech. Nepamätám sa, kedy sa to v tejto kategórii a v takejto náročnej súťaži mužstvu zo Žiaru nad Hronom naposledy podarilo. Takže ja musím chalanov za to, čo predviedli v jesennej časti súťaže, len a len pochváliť. Za zmienku stojí napríklad domáca výhra s Tatranom Prešov 1:0, ktorý ešte v minulej sezóne hral 1. dorasteneckú ligu a doplatil na vypadnutie mužov, alebo domáca výhra 8:0 s Partizánom Bardejov. No musím povedať, že nebyť niekoľkých úplne zbytočných zaváhaní v zápasoch, v ktorých sme mali jednoznačne navrch, mohli sme byť v tabuľke aj o niečo vyššie. Ale taký je futbal a „na keby“ sa nehrá.

Máte v momentálnej situácii nejaké plány?

- Ťažko v momentálnej situácii hovoriť o nejakých športových plánoch a cieľoch, keďže nikto z nás nevie, ako sa na celom svete vyvinie situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19. V prvom rade musíme všetci myslieť na svoje zdravie, zdravie svojich blízkych a zdravie celej populácie.

Všetky súťaže na Slovensku zväzy zrušili. Ako sa na tento problém pozeráte vy?

- Veľmi sa mi páči vyhlásenie trénera Jürgena Kloppa (FC Liverpool – pozn. red.) k tejto problematike a stotožňujem sa s jeho názorom. O tom, čo sa momentálne deje, rozhodujú kompetentní ľudia, ktorým musíme dôverovať a dúfať, že vedia čo máme robiť, aby sme sa z tejto situácie čo najskôr dostali. Takže môj názor je, že v živote sú aj dôležitejšie věci, ako je futbal, a v tejto chvíli musíme venovať všetku energiu tomu, aby sme sa z toho čím skôr dostali. Potom sa opäť budeme baviť futbalom.

Zrušenie súťaží je teda správnym rozhodnutím?

- Ja osobne si neviem predstaviť, ako by sme dohrávali tak veľa majstrovských stretnutí. Čiže krok Slovenského futbalového zväzu hodnotím pozitívne. Naordinovať školopovinným chalanom „anglické týždne“ nepovažujem za najlepší nápad, navyše je nepravdepodobné, že po začatí vyučovacieho procesu v školách by uvoľnili rodičia a pedagógovia deti na mimoškolské aktivity.

Nestratia hráči počas neplánovaného voľna to, čo počas zimnej prípravy natrénovali?

- Určite áno, ale s tým musíme my tréneri počítať. Myslieť si, že individuálne tréningové plány, ktoré zaviedla väčšina klubov, môžu nahradiť plnohodnotný tréningový proces, by bolo veľmi naivné. V neposlednom rade bude chalanom chýbať „zápasová kondícia“, ktorú momentálne nemajú ako naberať.

Spomínate individuálne tréningové plány. Majú aj vaši zverenci niečo podobné?

- Áno, samozrejme. Všetkým hráčom vo všetkých kategóriách sme posielali ani nie tak tréningové plány, ako skôr návody na to, ako sa udržiavať v kondícii.

Je možné skontrolovať, či sa hráči dostatečné udržiavajú v kondícii?

- V dnešnej dobe už existuje veľa aplikácií, ktoré vám merajú dĺžku a intenzitu behu, takže takýmto spôsobom si aspoň sčasti dokážeme overiť, či chalani niečo robia. Samozrejme, je to hlavne na samotných hráčoch, ako zodpovedne sa k tomu postavia, to uvidíme až keď opäť naskočíme do tréningového procesu.

Športová verejnosť vás pozná ako trénera mládežníckych družstiev. Nechceli by ste viesť seniorské mužstvo?

- To nie je tak celkom pravda. S trénovaním som síce začínal v Žiari nad Hronom v kategórii prípraviek, no po roku som sa stal hrajúcim trénerom v rodnej obci Repište, čiže v seniorskom futbale som sa už pohyboval. V Repišti som pôsobil ako tréner tri roky, počas ktorých sa nám podarilo vyhrať okresnú súťaž, postúpiť do 5. ligy, v ktorej sme dosiahli výborné umiestnenia. Hneď v prvej sezóne sme skončili na štvrtom mieste a o rok neskôr sme boli dokonca tretí, čo nebola pre kluby z nášho okresu samozrejmosť. Viac ako moje trénerské schopnosti sa na tom však podieľala výborná partia chalanov, ktorá si išla za svojím snom. Po roku bez trénerského angažmánu som dostal ponuku z Pohronia, a tak už štvrtý rok pracujem spolu s trénerským kolegom a mojou pravou rukou Milošom Poničanom pri dorasteneckých kategóriách.

Ste mladý tréner s potenciálom a určite máte plány do budúcna.

- Momentálne si plánujem po dohode s vedením klubu po skončení aktuálnej sezóny od trénovania aspoň na pol roka z rodinných dôvodov oddýchnuť. Uvidím, ako sa za ten čas situácia vyvinie, ale športový riaditeľ mládeže Peter Bulla mi dal prísľub, že so mnou v klube aj naďalej ráta. Veľmi ma potešila jeho dôvera v moje trénerské schopnosti. Rád by som zostal pri trénovaní dorasteneckých kategórií, aj keď musím priznať, že ma veľmi láka pričuchnúť si k mužskému profesionálnemu futbalu.

V kategórii U19 hrajú hráči, ktorí sú na prahu dospelosti. Spomínate si na zaujímavú príhodu, ktorá vás postretla na tréningoch alebo zápasoch?

- Kategória U19 je podľa môjho názoru jedna z najťažších kategórií na trénovanie. Chalani prichádzajú do veku, keď pre nich už futbal neznamená toľko, čo v mladšom veku a lákajú ich iné možnosti, ktoré im život ponúka. Nie raz sme sa spolu s kolegom Poničanom bavili na tému, že v tomto veku chalani nepotrebujú trénera, ale skôr psychológa. Osobne si myslím, že chalanov v mužstve z určitého hľadiska poznáme lepšie ako ich rodičia, pretože nám sa zveria aj s vecami, ktoré by doma určite nepovedali. S tým je spätých aj kopa príhod, ktoré s hráčmi za tak dlhý čas človek zažije, ale tie by som nerád prezrádzal. Istá dôvera medzi hráčom a trénerom musí byť a nerád by som ju u niektorého z nich stratil. Čo sa stane v kabíne, v nej musí aj zostať.

VLADIMÍR ŠIRÁŇ

FOTO: DuPe