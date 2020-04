Rúškomat bude aj v Žiari nad Hronom. Ako to bude fungovať?

Radnica zatiaľ osadí jeden automat na rúška v centre. Zvažuje však aj ďalší.

3. apr 2020 o 13:36 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Aj mesto Žiar nad Hronom po vzore iných samospráv ponúkne obyvateľom a návštevníkom možnosť kúpiť si cenovo prístupné bavlnené rúško prostredníctvom rúškomatu.

Zariadenie plánuje umiestniť pred výškovou budovou takzvaného Bieleho domu na Námestí Matice slovenskej. K dispozícii by mal byť už v pondelok (6.4.) popoludní. Cena jedného rúška bude 2,50 eura.

"Aktuálne pracovníčky mesta rúška sáčkujú. Do automatu sa ich zmestí približne 500. My nebudeme a nechceme obmedzovať to, koľko si ich môže jeden človek kúpiť, veríme, že každý k tomu bude pristupovať rozumne a bez bočných úmyslov,"povedal primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal s dôvetkom, že ochranné pomôcky bude radnica pravidelne dopĺňať.

Rúškomat je z jej strany len ďalším krokom, aby zabezpečila dostupnosť týchto ochranných masiek za rozumnú cenu aj pre tých, ktorí si ich dosiaľ nedokázali kúpiť a nemal im ich kto ušiť.

Zariadenie bude pred poškodením chrániť kamera, ktorá je na objekte.

"Uvažujeme ešte o jednom takomto automate v inej časti mesta. Aktuálne hľadáme vhodné miesto, kde by bol dostupný, no zároveň chránený," dodal Antal.

Žiarska samospráva už zadarmo rozdistribuovala rúška dôchodcom nad 70 rokov, onkologickým pacientom aj zdravotne ťažko postihnutým, aktuálne ich poskytuje seniorom nad 65 rokov.

Z jej aktuálnych zásob, ktoré si mesto zabezpečuje z viacerých zdrojov, smerovala časť rúšok aj pracovníkom do nemocnice či policajtom.

Jednoduchú ochranu tváre v podobe nákrčníkov vyrobili mestskí pracovníci aj pre obyvateľov žiarskej osady Pod Kortínou.

Aj keď účinnosť bavlnených rúšok nie je stopercentná, ich nosením sa riziko nákazy znižuje. Človek s rúškom chráni nielen seba, ale aj iných.