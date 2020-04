Pri vstupe do žiarskej nemocnice platia prísne pravidlá. Takto to funguje

Reakcie ľudí na otázky v dotazníku sú rôzne.

6. apr 2020 o 10:58 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. V týchto dňoch čaká pacientov, ktorí prichádzajú do žiarskej všeobecnej nemocnice Svet zdravia, procedúra, na ktorú v časoch pred koronakrízou neboli zvyknutí.

Zdravotníčky aj informátorky

Na nádvorí pred monoblokom nemocnica postavila unimobunku s prístreškom, kde zdravotnícky personál vykonáva triáž – triedenie prichádzajúcich. Bez vedomia tímu, ktorý má ich usmerňovanie na starosti, sa do nemocnice nikto nedostane.

„Ľuďom meriame telesnú teplotu a vyplňujeme s nimi dotazníky, aby sme v ich prípade vylúčili alebo potvrdili prípadné podozrenie na koronavírus, ale zároveň ich aj informujeme o obmedzeniach v nemocnici. Mnohí prichádzajú a nevedia, že aktuálne sa robia len urgentné zákroky a nutné vyšetrenia, teda skutočne len výkony v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti,“ priblížila zdravotná setra Ida Grúbelová, ktorá s kolegyňami triáž zabezpečuje už niekoľko dní.

Najviac pacientov podľa jej slov prúdilo do nemocnice v pondelok – najmä na chirurgický urgent, ale aj vtedy, keď bola k dispozícii traumatologická ambulancia, kam prichádzajú na vyšetrenia a kontroly napríklad pacienti s následkami úrazov.

„Niektorí ľudia sa nás pýtajú, ako to teraz funguje, či môžu ísť napríklad na sono, nie všetci vedia, že preventíva je aktuálne úplne zastavená a v nemocnici sa rieši iba akútna starostlivosť,“ opísala opakované dopyty.

Dotazník a bezkontaktný teplomer. (zdroj: Iva Zigová)

Sú pripravení

Prichádzajúci ľudia viac či menej ochotne odpovedajú na otázky v dotazníku, ktorý sa pýta nielen na príznaky ochorenia COVID 19 – ako sú kašeľ, teplota nad 38 stupňov a sťažené dýchanie – ale aj na cestovateľskú anamnézu, prípadne na kontakt s niekým, kto bol v cudzine, či s niekým už nakazeným.

„Reakcie ľudí sú rôzne. Závisí to od povahy pacienta. Niektorí to berú tak, že je to potrebné, iní sa na nás osopia, že čo nás to zaujíma. Ale keď im vysvetlíme, že ide aj o ich zdravie, pretože, ak hociktorý pacient niečo zatají, je to potenciálny problém, tak sa upokoja. Nikdy predsa nevedia, kde sa s kým stretnú a či človek sediaci vedľa nich v čakárni, niečo nezatajil,“ poznamenala zdravotná sestra.

Ak sa skutočne objaví prípad pacienta s podozrením na koronavírus, musí sa personál z triáže poradiť s nemocničnou epidemiologičkou a zodpovedným lekárom, ktorí určia ďalšie kroky – všetko za prísnych bezpečnostných opatrení.

Pri takomto podozrení postupuje nemocnica v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika SR. Lekár a sestra si oblečú ochranné pracovné prostriedky a pacienta vyšetria.

Urobí sa mu výter a ten sa následne pošle na vyšetrenie.

Lekár rozhodne o ďalšom postupe, podľa stavu pacienta a intenzity príznakov, smeruje buď do domácej izolácie, alebo sa zo Žiaru kontaktuje infektologické pracovisko Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

Ďalej ošetrujúci lekár kontaktuje krajské operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečí prevoz pacienta.

Výskyt podozrenia na ochorenia COVID-19 lekár zároveň telefonicky hlási žiarskej regionálnej hygieničke. Práve Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom by mal zabezpečiť zisťovanie kontaktov pacienta a ďalšie opatrenia v súvislosti s nimi.