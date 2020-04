Banská Štiavnica využila prestávku na realizáciu zavlažovacieho systému

Financie z mesta a od sponzorov budú nízke, myslí si prezident klubu Miroslav Hudák.

7. apr 2020 o 10:58 Vladimír Širáň

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Futbalový klub Banská Štiavnica urobil počas zimného obdobia okrem hráčskych výmien aj zmenu na poste prezidenta klubu. Dlhoročného funkcionára Ľubomíra Baráka vystriedala omladina v podobe Miroslava Hudáka mladšieho. Práve pre 29-ročného Hudáka je momentálna situácia vo svete a hlavne v športe veľkou previerkou.

Prísne nariadenia štátu ihneď akceptovali. Prestávku využijú na opravy a úpravy štadióna.

„Rovnako ako každé iné mužstvo, tak aj my sme ukončili tréningový proces a trénovanie prebieha momentálne na individuálnej báze. Počas prestávky však neoddychujeme, ale dokončujeme zavlažovanie a snažíme sa zrealizovať menšie opravy na budove štadióna, ktoré sa počas sezóny robiť nedajú,“ prezradil momentálnu situáciu v klube Hudák.

Amatérske ligy boli zrušené, no Fortuna liga je stále “iba“ stopnutá. Aj napriek tomu fortunaligové tímy už svoje celky rozpúšťajú, aby sa v jednotlivých kluboch finančná situácia stabilizovala.

„Žiadny hráč u nás nie je finančne viazaný, tak škrtať alebo znižovať platy nemusíme. Momentálne čakáme na vyjadrenie z mesta, akým spôsobom bude financovaná aktuálna činnosť správy štadióna. Uvedomujeme si, že keďže športová činnosť je pozastavená, tak aj financovanie zo strany mesta a sponzorov bude nižšie ako obvykle,“ dodal skromne Hudák.

Klasické individuálne tréningy si však spríjemnili po svojom.

„Chalani sa na sociálnych sieťach hecujú rôznymi výzvami. Je to zaujímavý spôsob, akým sa vedia donútiť ísť niečo robiť,“ povedal na margo výziev aktuálne prvý muž futbalu v Banskej Štiavnici.

V poctivej práci chcú hráči Banskej Štiavnice pokračovať aj po skončení bezpečnostných opatrení.

„Pandémia zasiahla všetkých. Rovnako ako nás, tak aj hráčov Barcelony, Juventusu a pre všetkých je momentálne futbal stopnutý. Verím, že keď sa situácia zlepší, budem môcť robiť futbal v Banskej Štiavnici tam, kde som prestal. Pevne verím, že chalani začnú v dobrej príprave a opäť potvrdia výbornú partiu,“ dodal Hudák.

Momentálnu situáciu si uvedomujú aj v klube. Koronavírus neberú na ľahkú váhu a všetci sa zhodujú, že zdravie je prvoradé.

„Najdôležitejšie je, aby sme boli všetci zdraví. To že sa prerušila súťaž nás veľmi mrzí, ale teraz musí ísť futbal bokom. Počul som, že aj v čase iných kríz, či vojen to bol práve futbal, ktorý spájal ľudí a prinášal aspoň nejakú radosť. No teraz to aktuálna situácia neumožňuje, tak musíme rešpektovať nariadenia a prečkať tento celý nečas,“ uviedol Miro Hudák a dodal na záver: „V momentálnej situácii je ťažké niečo plánovať, ale ja dúfam, že celú záležitosť prežijeme v zdraví a čoskoro budeme môcť vybehnúť na krásne pripravené trávniky a tešiť sa z tohto nádherného športu.“