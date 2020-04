Mladí záchranári zo Žarnovice šíria osvetu

Aj napriek svojim pracovným povinnostiam sa rozhodli založiť občianske združenie, v rámci ktorého realizujú rôzne kurzy i školenia. Chcú totiž druhých naučiť, ako poskytnúť prvú pomoc správne.

8. apr 2020 o 10:33 Kristína Mindáková

ŽARNOVICA. Rozhodli sa pomáhať. Žarnovičania Martin Michalík a Pavel Országh, ktorí pôsobia ako profesionálni záchranári v Záchrannej zdravotnej službe v Žiari nad Hronom a v Žarnovici, založili len minulý rok občianske združenie s názvom Pulz. Aj napriek svojim pracovným povinnostiam sa v rámci združenia orientujú aj na ďalšie činnosti.

Ako sami približujú, ich primárnym poslaním je šíriť osvetu. Preto sa rozhodli popri vzdelávaní robiť prednášky, školenia a kurzy, zdravotne zabezpečujú rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia, a spolupracujú s odborníkmi a lekármi.

„Jedným z hlavných dôvodov vzniku nášho združenia bolo predávať naše vedomosti a skúsenosti laickej verejnosti. Dennodenne sa stretávame s prípadmi, kedy bola prvá pomoc podaná úplne zle, alebo nebola podaná vôbec,“ hovorí Michalík.

Prostredníctvom svojich kurzov a školení chcú ľudí pripraviť na to, aby vedeli reagovať a poskytnúť prvú pomoc adekvátne. Preto rozbehli projekt Pulz deťom, v ktorom deti a mladých ľudí učia ako ju správne poskytnúť.

Riziko je tu vždy

Napriek situácii s novým koronavírusom, sa obaja snažia myslieť pozitívne. Vysvetľujú, že aj keď je situácia vážna všade na svete, Slovensko sa drží na špici boja proti nemu.

„Musíme však všetci ostať zodpovední a opatrní. My v prvej línii robíme všetko pre to, aby sme ľudí ošetrili, uzdravili a zabránili šíreniu nákazy. Bohužiaľ pracovná vyťaženosť a miera rizika nám nateraz nedovolí vykonávať pomocné aktivity ako je roznášanie rúšok a potravín,“ hovorí Országh.

V týchto dňoch dokonca sami obmedzili aj kontakt s rodinou, pretože aj keď sa chránia maximálne ako sa len dá, stále tu existuje riziko infikácie.

„Myslíme, že ľudia opatrenia nariadené vládou a hygienikmi dodržiavajú, aj keď v istých oblastiach by to mohlo byť trochu lepšie. Aj keď sú poveternostné podmienky ideálne na prechádzky, nemali by sme zbytočne vychádzať a vystavovať sa tak riziku,“ poznamenávajú s dôvetkom, že jedným z hlavných cieľov združenia je získať akreditáciu a vykonávať tak certifikované kurzy a školenia.

Tiež sa chcú zamerať na väčšiu spoluprácu so školami, avšak prvoradé je v súčasnosti potlačiť pandémiu a potom sa budú môcť ďalej venovať svojim aktivitám.