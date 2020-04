Ochranári monitorujú výskyt bobrov na Počúvadle

Tieto zákonom chránené živočíchy sa vyskytujú aj na Vindšachte v Štiavnických Baniach.

8. apr 2020 o 13:07 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Pri tajchu Počúvadlo neďaleko Banskej Štiavnice monitorujú ochranári výskyt bobrov. Riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy Peter Farbiak priblížil, že na Počúvadlo prišli tieto zákonom chránené živočíchy pravdepodobne po potoku Sikenica. Až po zmonitorovaní ich počtu rozhodnú, aké opatrenia v lokalite vykonajú.

Na výskyt bobrov na Počúvadle dlhodobo upozorňuje občianske združenie Sitnianski rytieri. Jeho predsedníčka Ľudmila Blašková uviedla, že v okolí jazera, kde zničili bobry približne dvadsiatku stromov, ich pozorujú zhruba tri roky.

"My sa snažíme minimálne dva roky oslovovať CHKO a tiež vodohospodárov, že tu vznikajú škody," podotkla Blašková s tým, že aktuálne má informácie o výskyte bobrov aj na Vindšachte v Štiavnických Baniach. Pozorovať ich tak mali vyznávači kúpania sa v ľadovej vode.

Farbiak priblížil, že na jeseň minulého roka bolo zvolané pracovné stretnutie, na ktorom sa rozhodlo o ich monitoringu. Keďže informácie o počte jedincov sa líšia, ochranári inštalovali začiatkom decembra na viacerých miestach fotopasce.

"Zatiaľ sa nám však nepodarilo zachytiť žiadneho z nich. V monitoringu budeme pokračovať aj v jarnom období," podotkol riaditeľ.

Doplnil, že až po zistení ich počtu a tiež porade s ochranármi zo Správy CHKO Záhorie, ktorí majú s bobrami bohaté skúsenosti, navrhnú pre lokalitu potrebné opatrenia.

"Či už sa nám podarí spraviť nejaký odchyt, poprípade, ak by sa nám toto nepodarilo, tak by sme chceli ochrániť kmene stromov, hlavne mäkkých, ktoré obhrýzajú. Ide o topole osikové a vŕby," vysvetlil Farbiak s tým, že by mohlo ísť o ochranu pletivom.

Keďže bobry migrujú po vodných tokoch, ochranári predpokladajú, že na Počúvadlo prišli po potoku Sikenica. Aj z toho dôvodu Farbiak nepredpokladá, že by sa dostali na spomínanú Vindšachtu práve z Počúvadlianskeho jazera.

Bobry už podľa jeho slov zaznamenali aj na vodnej nádrži Jasenica, ktorá sa nachádza medzi Kysihýblom a Banskou Belou.

Doplnil, že bobry sú celoročne chránené. Ich populácia sa zväčšuje, a tak si hľadá nové teritóriá. Migruje po vodných tokoch a tak sa prirodzene dostáva aj na miesta, kde sa v minulosti nevyskytoval.

"Je otázka, či je dobré, aby sa nachádzal napríklad aj na Počúvadle. Potravinová základňa je tam dosť obmedzená. Takisto je tam možný stret s návštevníkmi. Je tam veľký pohyb ľudí a tiež motorových vozidiel," skonštatoval Farbiak s tým, že je preto pri hľadaní optimálneho riešenia potrebné zohľadniť všetky aspekty.