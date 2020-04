Žarnovica a plochá dráha k sebe patria už dlhé desaťročia

V 90-tych rokoch hrozil zánik, prezradil predseda Speedway Clubu Martin Búri.

9. apr 2020 o 21:00 Vladimír Širáň

ŽARNOVICA. Tradícia organizovania pretekov na žarnovickej plochej dráhe je najdlhšia spomedzi všetkých motoristických športov na Slovensku. V posledných rokoch sa jej opäť dostáva väčšej pozornosti. Napokon pravidelné preteky, domáci pretekári, tréningy, rôzne akcie a do toho výkony Martina Vaculíka, za nejakú tú zmienku určite stoja.

67-ročná svieža pani

História tohto športu sa v malom mestečku na Pohroní začala písať v roku 1953. Odvtedy tu bolo zorganizovaných 303 pretekov rôzneho významu, medzi nimi aj 29 pretekov majstrovstiev sveta, či Európy. Práve Žarnovica bola v roku 1994 svedkom historicky prvých pretekov majstrovstiev sveta v motocyklovom športe v samostatnom Slovensku.

„Za toto dlhé obdobie tu štartovali pretekári prakticky z celého sveta od Nového Zélandu, Austrálie, cez USA, Veľkú Britániu, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Lotyšsko, Nemecko, Rakúsko, Ukrajinu po najvzdialenejšie kúty Ruska. Takmer 1200 pretekárov zo štyroch desiatok krajín malo tú možnosť vyskúšať si žarnovickú dráhu počas pretekov. Nechýbali medzi nimi majstri sveta, Európy, národní šampióni, ale ani začínajúci jazdci, ktorí zbierali skúsenosti,“ prezradil menoslov reprezentácii Martin Búri.

Plochá dráha v Žarnovici zažila obdobia slávy, ale aj úpadku. Momentálne by sa o nej dalo povedať, že ide síce o 67-ročnú pani, no vo veľmi dobrej kondícii.

Nebyť nadšencov, plochá dráha nie je

Predtým ako v auguste 1953 prvýkrát zavrčali plochodrážne špeciály na žarnovickom ovále, bolo potrebné ho vybudovať. A to dokázali nadšenci na mieste, kde predtým boli močariny, ktoré v zime slúžili aj ako klzisko. Ich odvodnenie, vysušenie a následná úprava ťažkou technikou nebolo síce jednoduché, no priniesli dvojnásobný efekt. Okrem plochodrážneho oválu v jeho vnútri vzniklo aj futbalové ihrisko. „Prvým podujatím bola 1. Pohronská plochá dráha o Striebornú prilbu SNP, ktorú zorganizovali 29. a 30. augusta nadšenci združení okolo Františka Majba, Bohuslava Dvořáka, Jozefa Bohunku, či Viliama Gregora. Dráha v tom období dostala škvárový povrch a dĺžku 427 metrov. Medzi ňou a futbalovým ihriskom bola ešte ľahkoatletická dráha,“ priblížil Búri a dodal: „Ešte v tom istom roku sa konala akcia pod názvom Inštruktáž a výcvik jazdcov ktorej sa zúčastnilo 35 záujemcov z okolia, ale aj z Brna a Prahy. Bola to prvá snaha o výchovu vlastných pretekárov.“

Činnosť v ďalších rokoch sa sústredila nielen na organizáciu Striebornej prilby, ale aj ďalších pretekov. V roku 1956 sa toto podujatie stalo súčasťou jedného z finálových kôl Majstrovstiev Československa. Hrdinami toho obdobia boli českí pretekári ako Hugo Rosák, Miloslav Špinka, František Volavý, Jan Lucák, Rudolf Havelka a ďalší.

Medzinárodne a rekordne

Významným medzníkom v histórii sa stal rok 1957. Okrem tradičnej Striebornej prilby sa Žarnovica zaradila medzi organizátorov medzinárodných pretekov. „Konkrétne 5. mája 1957 sem zavítali jazdci z Dánska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Švédska a domáceho Československa. Víťazstvo Dána Forsberga sledovalo 20 tisíc fanúšikov, čo je rekord na žarnovickej plochej dráhe,“ uviedol historický moment predseda klubu.

Podobné preteky boli organizované aj v rokoch 1958, 1962 a 1963. A práve rok 1958 takmer ukončil sľubne sa rozvíjajúcu činnosť žarnovickej plochej dráhy.

„Počas Medzinárodných pretekov, ktoré vyhral Fín Antti Pajari a sledovalo ich okolo 18 tisíc divákov, sa časť z nich, ale aj z pretekárov, nakazila týfovou epidémiou, keď v horúčavách pili vodu z neďalekej studne. Našťastie to znamenalo "iba" tri roky bez plochej dráhy a motory poháňané metylalkoholom sa mohli v Žarnovici rozozvučať opäť v roku 1962,“ dodal zaujímavosť Búri.

V tom roku sa do Žarnovice z Banskej Bystrice dostáva aj organizácia Zlatej prilby SNP, ktorá pretrváva dodnes.

S vlastným ligovým tímom

Významným impulzom pre žarnovickú plochú dráhu sa stáva rok 1967 a presťahovanie Športového výcvikového strediska pre Stredoslovenský kraj z Banskej Bystrice do Žarnovice. „Tak vznikol žarnovický ligový tím, na ktorého počiatku stáli najmä jazdci z Banskej Bystrice a Zvolena - Ivan Dedina, Vojtech Mihálik, Pavol Krč doplnení prvými žarnovickými plochodrážnikmi Jaroslavom Považanom, Vojtechom Bartfayom a Vladimírom Ceglédym,“ predstavil mená premiérových jazdcov klubu.

V tom čase prebral starostlivosť o mančaft Ľudovít Bartfay starší a po ňom Emil Messerschmidt. Prvým meraním síl Žarnovice bolo 21. mája 1967 stretnutie s Bratislavou, ktoré domáce mužstvo prehralo tesne 52:53. S nárastom počtu domácich plochodrážnikov došlo v roku 1969 k obnoveniu Majstrovstiev Slovenska, ktoré s krátkymi prestávkami a jednou dlhou, trvajú dodnes.

Domáci plochodrážnici

Ďalším významným medzníkom bol rok 1970. Na štadióne sa prvýkrát objavili televízne kamery, ktoré 3. mája nasnímali stretnutie Československa s mladými reprezentantmi Anglicka. Vyhrali domáci v pomere 64:44. Začiatok 70-tych rokov prináša aj výraznú obmenu v radoch pretekárov reprezentujúcich Žarnovicu.

„Tu sa do popredia dostávajú mená, ktoré sa na dlhé desaťročia výrazne zapísali do dejín tohto športu v Žarnovici. Ján Daniel - pretekár a tréner, ktorý prakticky dodnes pôsobí v tejto pozícii a Ján Danihel - pretekár, organizátor a v súčasnosti enviromentálny komisár, sa dokázali najprv presadzovať aj v silnej konkurencii jazdcov v rámci celého Československa, aby po ukončení aktívnych kariér ostali verní žarnovickej plochej dráhe dodnes,“ spomenul ikony klubu Búri a ďalej dodal: „Treba samozrejme pri tom spomenúť ešte jazdcov ako Ľudovít Bartfay (majster SR 1969), Karol Vallner, Jozef Zimmermann, Milan Černek, Jozef Lacko a ďalší.“

Pod patronátom Preglejky

Na dlhé roky poznačili plochú dráhu aj zmeny v roku 1975. Vtedy bola znovu založená ZO Zväzarmu pod patronátom národného podniku Preglejka. Na čelo sa postavil Ing. Milan Šovčík a nová generácia organizátorov začala s mnohými rekonštrukciami, či už dráhy, mantinelov, ale aj s výstavbou a prerábaním tribún, moderného depa a ďalších súčastí žarnovickej plochej dráhy, z ktorých väčšina slúži dodnes. Žarnovica začala v československej lige vystupovať pod názvom Preglejka Žarnovica a na dlhé roky sa tak zapísala do sŕdc fanúšikov.

Preteky majstrovstiev sveta a Európy

Rok 1979 je po vzniku žarnovickej plochej dráhy asi najdôležitejším v jej dejinách. Zisk licencie Svetovej motocyklovej federácie (FIM), ktorému predchádzala najväčšia rekonštrukcia dráhy, jej skrátenie na 400 metrov, nový dolomitový povrch a mnoho ďalších súčastí znamenal, že Žarnovica sa zaradila medzi organizátorov pretekov Majstrovstiev sveta a neskôr aj Európy. „Od roku 1979 bolo takýchto podujatí zorganizovaných už 29, čím sa radí medzi najvýznamnejších organizátorov motoristických podujatí na Slovensku, ale aj v Strednej Európe,“ hrdo prezradil Martin Búri.

Extraliga

Snaha žarnovického tímu v ligových bojoch vyvrcholila v roku 1984, kedy sa prebojoval do Extraligy a stal sa súčasťou štvorice najlepších tímov v celom Československu.

„To už ale sú 80-te roky a jazdecká základňa formovaná okolo Zdena Vaculíka, Pavla Tonhauzera, Dušana Moráveka, Jaroslava Danka, Lubomíra Jedeka, Vladimíra Tomku, Pavla Kaliaka, Jozefa Belicu a nádejných juniorov bratov Forgáčovcov,“ zaspomínal na osemdesiate roky momentálne prvý muž Speedway clubu a dodal zaujímavosť: „Paradoxne v tomto období najväčších žarnovických úspechov ukončil svoju činnosť klub zo Zohora a Žarnovica ostala jedinou plochou dráhou na Slovensku.

Kríza a hrozba zániku

„Počiatok 90-tych rokov prináša krízu do tohto športu v Žarnovici. Po ukončení kariér väčšiny vyššie spomenutých pretekárov, ich miesta mali zaplniť už spomínaní Forgáčovci, Vladimír Višváder, Ján Mesiarik, Jaroslav Ceglédy, Ladislav Eliáš, Jozef Tomka, či Anton Blusk. Nestalo sa tak, najmä pre zranenia, či ponechania si niektorých z nich v českých kluboch, kde najprv jazdili počas povinnej vojenskej služby,“ prezrádza smutný medzník plochej dráhy v Žarnovici Búri.

Žarnovický ligový tím na dlhé roky končí svoju činnosť v roku 1991. Odvtedy prakticky až do roku 2011 sa klub venoval iba organizácii pretekov na žarnovickej plochej dráhe, ktorých počet sa pohyboval od jediných (1993, 1999, 2010) až do štyroch (2006), ale väčšinou to boli dve podujatia v roku. „Nebyť snahy osamoteného Jána Daniela o výchovu pretekárov a Zdena Vaculíka, ktorý vychoval "šperk" slovenskej plochej dráhy v podobe svojho syna Martina, jazdili by v tomto období so slovenskou licenciou iba českí pretekári,“ dodal.

Za obdobie rokov 1953 až 2010 bolo zorganizovaných 232 plochodrážnych pretekov rôzneho významu, z toho 17 pretekov Majstrovstiev sveta, či Európy.

Nový impulz

Silným impulzom, ktorý prakticky vrátil žarnovickú plochú dráhu do jej najslávnejších 80-tych rokov, bol vznik Speedway Clubu Žarnovica. Nespokojnosť s dovtedajším vedením plochej dráhy vyústila na prelome rokov 2010 a 2011 do vzniku už spomínaného Speedway Clubu. Mladý tím približne 70-tich ľudí združený okolo Mgr. Martina Búriho a Ing. Jakuba Zliechovca vystužil skúsený Ján Daniel a vďaka veľkej podpore zo strany vedenia mesta Žarnovica, sponzorov a najmä fanúšikov, začal prakticky od nuly so svojou činnosťou.

„Rozbehli sme pravidelný plochodrážny život, v rozpätí doterajších ôsmych sezón sme zorganizovali 62 pretekov, z toho 11 pretekov Majstrovstiev sveta a Európy. Vychovali sme jazdcov, reprezentantov ako Patrik Búri, Adam Čarada, ktorý však ukončil činnosť, Michal Tomka, Ján Mihálik, Jakub Valkovič, David Pacalaj, Michal Danko, pričom v rámci Speedway Academy pokračuje v tejto náročnej činnosti a v sezóne 2020 by mohli pribudnúť minimálne dvaja noví pretekári,“ povedal na adresu Speedway clubu jej predseda Martin Búri.

Plochá dráha si prešla aj veľkou rekonštrukciou.

„Starostlivosť o dráhu sa prejavila aj zakúpením nafukovacích mantinelov, výmenou tých drevených a poničenej konštrukcie, rekonštrukciou odvodnenia dráhy a niekoľkonásobným navezením nového materiálu a mnohými ďalšími opravami a vylepšeniami, ktoré každoročne brigádnicky vykonávajú desiatky členov klubu,“ ozrejmil zoznam opráv Búri.

Pravidelné tréningy a preteky, zabezpečovanie slovenskej reprezentácie a zapájanie sa do viacerých ligových súťaží súčasne, prinášajú ovocie v podobe úspechov mladých žarnovických pretekárov, čo im závidia aj v susedných Čechách. Mnohé propagačné akcie priťahujú na štadión stále viac fanúšikov a žarnovická plochá dráha robí dobré meno malému mestečku.

„Najmä vďaka tejto činnosti stúpol počet pretekov na žarnovickej plochej dráhe a od roku 1953 ich bolo zorganizovaných 303, z toho 29 pretekov Majstrovstiev sveta, či Európy,“ prezradil na záver Búri.