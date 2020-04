Lekár žiarskej nemocnice: Táto doba si od nás vyžaduje veľkú psychickú odolnosť

Lekári a sestry v prvej línii musia počítať aj s rizikom.

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarska všeobecná nemocnica Svet zdravia pre ľudí s podozrením na koronavírus vyhradila v priestoroch úplne oddelených od ostatných pacientov zatiaľ 15 lôžok. Pre tento účel reprofilovala lôžka bývalého pľúcneho oddelenia, na novú situáciu pripravuje aj personál, zásoby a zdravotnícke vybavenie.

„Aj pre nás je to celkom iná situácia oproti tým, aké sme zažívali dosiaľ. Nevieme totiž, ktorý z pacientov s podozrením na koronavírus je skutočne jeho nosičom. Ku každému preto musíme pristupovať so všetkou opatrnosťou,“ hovorí primár interného oddelenia nemocnice Pavel Babušík, pod ktorého spadá aj nové COVID 19 pracovisko.

Podľa jeho slov koronakríza výrazne zmenila život na internom oddelení, ktoré vedie.

„Tým, že teraz máme len obmedzený počet postelí a aj personál má aj iné úlohy, musíme pacientov oveľa racionálnejšie manažovať,“ približuje, ako sa efektívne snažia rozhodovať o tom, kto v dnešnej dobe hospitalizáciu potrebuje a na ako dlho.

Plne vybavení

V časti nemocnice, ktorú vyčlenili pre pacientov s podozrením na COVID 19, do nášho rozhovoru hospitalizovali len niekoľkých ľudí - ich testy boli negatívne.

Zdravotníci k nim pristupovali, akoby boli skutočne chorí. „Personál je pre takéto prípady vybavený jednorazovým ochranným odevom, plášťami, čiapkami, respirátormi, okuliarmi alebo štítmi a rukavicami,“ opisuje opatrenia vedúca sestra interného oddelenia Lívia Horváthová.

Primár aj vrchná sestra sa zhodujú, že na pandémiu takéhoto rozsahu s priebehom, aký má v najviac postihnutých krajinách, sa ideálne nedokáže pripraviť žiadne zdravotníctvo na svete.

„Na druhej strane po minulých epidémiách SARS a MERS a po varovaniach WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie – pozn. red.) mali ľudia, ktorí sú zodpovední povedzme za vybavenie štátnych hmotných rezerv, kalkulovať s takouto hrozbou, aby ventilácie, respirátory a ďalšie pomôcky nechýbali. Neustále je tu aj hrozba bioterorizmu. Niekto nám tu môže rozprášiť antrax a my budeme hľadať respirátory? Čo budeme robiť? Štát mal informácie, aby sa v tomto smere dokázal pripraviť,“ netají sa názorom primár interného oddelenia žiarskej nemocnice.

S rizikom musia počítať

Okrem požiadaviek na zmeny v ich každodennej práci sa aj zdravotníci v žiarskej nemocnici snažia spracovať obavy zo zatiaľ bezprecedentnej situácie, s akou bojujú ich kolegovia napríklad v Taliansku či Španielsku.

„Nevieme, do čoho ideme, pozitívnych pacientov sme zatiaľ priamo v Žiari nemali a čakáme, či a kedy to prepukne a v akom rozsahu. Zatiaľ sledujeme priebeh v iných krajinách iba v televízii. To je záťaž predovšetkým na psychiku,“ hovorí skúsená zdravotná sestra s dôvetkom, že na neštandardnú situáciu sa už aktuálne snažia pripraviť všetkých členov tímu, aby ich reálna kríza nezaskočila.

„Na jednej strane sa od ľudí v prvej línii žiada, aby boli profesionáli, aby mali jasné inštrukcie, mali k dispozícii ochranné pomôcky a aby ich správne používali. Na druhej strane práve oni musia mať zároveň veľkú psychickú odolnosť. V prvej línii sú totiž vystavení riziku infekcie. Vidíme, že v iných krajinách už na toto ochorenie zomiera aj zdravotnícky personál, hoci má k dispozícii perfektné ochranné pomôcky,“ poznamenal v súvislosti s rizikami, s ktorými s kolegami musia počítať, lekár.