Mário Bóna: Finálové zápasy bez divákov si predstaviť neviem

Sezóna predčasne skončila aj Indiánom. Šanca hrať vyššiu súťaž stále žije

15. apr 2020 o 10:25 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Pred začiatkom sezóny mali všetci z HK MŠK Indian Žiar nad Hronom postupové ambície. Tie počas sezóny napĺňali do bodky a potvrdzovali to aj v zápasoch play-off, kde si najprv poradili s Dolným Kubínom a neskôr aj s Púchovom. Čerešničkou na torte mala byť finálová séria, v ktorej by Indiáni vyzvali Humenné. Tá sa však kvôli koronavírusu neodohrala a mená postupujúcich ostali neznáme.

Odhodlaní Žiarčania sa po základnej časti ocitli na skvelom druhom mieste. Lepší v skupine západ bol len Púchov, ktorý si na svoje konto pripísal len jednu prehru. Tá prišla práve proti žiarskym indiánom. Výborne rozbehnutú sezónu predčasne ukončil vírus.