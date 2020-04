Vyhniansky pivovar daroval hasičom a dobrovoľníkom nápoje

Pivovar, ktorý pre zatvorené bary a pohostinstvá funguje v obmedzenom režime, chce aspoň takto pomôcť ľuďom v prvej línii.

16. apr 2020 o 13:07 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Profesionálnych hasičov zo staníc v Žiari nad Hronom, Novej Bani a Banskej Štiavnici, ale aj dobrovoľníkov pomáhajúcich na území Žiaru osviežia v týchto náročných časoch nealkoholické nápoje z pivovaru Steiger.

Spoločnosť so sídlom vo Vyhniach sa im rozhodla venovať niekoľko kartónov ochuteného a nealko piva.

„Chceli sme aspoň takto pomôcť ľuďom v prvej línii,“ povedal obchodný riaditeľ pivovaru Ivan Žila s dôvetkom, že hasičov budú takto zásobovať aj v ďalšom období.

Pivovar aktuálne funguje v obmedzenom režime, zatvorené bary a pohostinstvá znamenajú výrazný výpadok tržieb v segmente sudového piva.

„Naopak predaj plechovkového a fľaškového piva v obchodov stúpol,“ potvrdil obchodný riaditeľ pivovaru.

„Naši obchodní manažéri si aktuálne čerpajú dovolenky, no ak by bol záujem, vieme ich na požiadanie samospráv zapojiť do dobrovoľníckych aktivít,“ poznamenal.

Žiarski hasiči si dar od pivovaru cenia. „Po práci takéto osvieženie určite dobre padne. Ďakujeme,“ odkázal jeden z nich – František Páleník.