Novobančanka oživuje ľudový ornament, o jej tvorbu je záujem aj v zahraničí

Šikovná umelkyňa sa venuje najmä zdobeniu oblečenia i doplnkov.

23. apr 2020 o 9:09 Kristína Mindáková

NOVÁ BAŇA. Už niekoľko rokov tvorí pod značkou Moje maľované a fascinuje ju predovšetkým folklórny ornament, ktorým dokáže spestriť akýkoľvek kúsok oblečenia.

Taký samouk

Novobančanka Lenka Repiská sa kresleniu a navrhovaniu venuje odmalička, no nikdy nenavštevovala umeleckú školu či krúžok kreslenia. „Som taký samouk. Vyštudovala som ekonomickú strednú školu a skončila som s titulom inžinierka v odbore regionálny rozvoj. Takže počas strednej a vysokej školy som sa maľovaniu nevenovala vôbec, intenzívne som začala s touto činnosťou opäť až neskôr,“ vysvetľuje.

A to pred tromi rokmi počas materskej dovolenky, keď začala maľovať na topánočky pre bábätká. Tie sa tešili obľube, preto postupne skúšala skrášľovať aj iné druhy oblečenia a kabelky.

„Malo to veľmi milú odozvu od ľudí, a tak som pred dvomi rokmi vytvorila stránku Moje maľované, v rámci ktorej sa momentálne najviac venujem maľbe na kabelky, no sú to stále aj detské topánočky, či topánky pre dospelých, tričká, šaty a sukne,“ opisuje Repiská s tým, že sa tiež venuje maľbe na drevo a na čokoľvek, čo si zákazníci želajú.

Záujem aj za hranicami

V dnešnej dobe sa ľudové motívy, maľby, či kroje tešia opäť veľkej obľube. Šikovná umelkyňa maľuje prevažne na želanie zákazníkov, takže sú to rôzne ornamenty a nie vždy presné kópie tých regionálnych. Motívy si často navrhuje sama podľa momentálnej nálady a tvorivosti.

„Z mojej tvorby sú najviac obľúbené dámske maľované kabelky, ktoré si väčšinou zákazníci objednávajú ako darček pre svojich blízkych, ale tiež ako potešenie pre seba. Teším sa, že ľudia takto obdarúvajú svojich milých nielen u nás na Slovensku, ale aj za hranicami,“ hovorí.

Viaceré kúsky poputovali aj do Čiech, Maďarska, Holandska, Dánska, Írska, ale aj do USA. Obľube sa tiež tešia aj tenisky, najmä ako set mamina – dieťatko s rovnakou maľbou, či maľované šaty a tričká.

„Snažím sa vždy prichádzať s niečím novým, aby mal každý možnosť vybrať si. Ďakujem každému jednému môjmu zákazníkovi, že kúpou týchto produktov podporuje moju tvorbu. Rodina ma samozrejme v mojej vášni podporuje a tešia sa, že sa mi darí,“ poznamenáva s úsmevom.