V Hodruši - Hámroch majú dva pozitívne prípady. Kontakty sú v karanténe

Nákazu u dvoch ľudí ukázalo testovanie v marginalizovanej rómskej komunite.

23. apr 2020 o 11:40 (tasr,iz)

HODRUŠA - HÁMRE. V obci Hodruša-Hámre v Žarnovickom okrese sú podľa Národného centra zdravotníckych informácií potvrdené dva prípady nákazy novým koronavírusom.

Starosta Jozef Uram na sociálnej sieti informoval, že v obci sa v pondelok (20.4.) uskutočnilo testovanie marginalizovanej rómskej komunity na ochorenie COVID-19. Práve z neho vzišli dva pozitívne prípady.

"Z nariadenia krízového štábu obce a regionálneho úradu verejného zdravotníctva budú v karanténe dve lokality," napísal s tým, že ide o niektoré z domov v časti Muráň a o ďalšie pri OPP.

Celkovo bolo podľa Urama otestovaných 39 ľudí. "V dedine máme približne 200 Rómov. Testovaní boli Rómovia z celej obce, z každej rodiny po jednom členovi," priblížil.

Testovanie sa podľa jeho slov konalo na obecnom ihrisku bez akýchkoľvek problémov, obyvatelia spolupracovali a boli mu naklonení.

Výsledky testov potvrdili nákazu u jedného muža a ženy. Podľa starostu nemali žiadne príznaky a ani cestovateľskú anamnézu.

Následne na to zasadol krízový štáb obce v spolupráci so zástupcami hygieny a ďalších, ktorý prijal potrebné opatrenia. "Ľudia, ktorí prichádzali do kontaktu s nakazenými, ostali v karanténe," poznamenal Uram.

Pripomenul, že v obci realizovali bezpečnostné opatrenia už od začiatku vypuknutia pandémie. Dennodenne v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom dezinfikujú verejné priestranstvá.