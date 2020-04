Aj žiarsku tržnicu otvorili. Je to hraničný termín, hovorí predajca (+FOTO)

Na vstup do tržnice čakali v deň jej otvorenia ľudia v rade. Do priestoru sa totiž pre obmedzenia naraz dostalo len trinásť ľudí.

26. apr 2020 o 17:54 Ivana Zigová

Je to hraničný termín, aby sme to ešte dokázali "rozdýchať". Povedal o otvorení tržníc producent a predajca Rudolf Poništ. (Zdroj: Iva Zigová)

ŽIAR NAD HRONOM. Čakanie nakupujúcich v rade s rozostupmi, povinné jednorazové rukavice a dezinfekcia a, samozrejme, rúška – tak vyzerala uplynulá sobota na mestskej tržnici v Žiari nad Hronom. Tú otvorili prvýkrát po uvoľnení zákazu tohto typu predaja v čase prísnych antikoronavírusových opatrení.

Len trinásť ľudí naraz

„Pre koronavírus tu máme jednosmernú premávku, aby sa ľudia „nemleli“ jeden cez druhého. Do priestoru tržnice navyše vpúšťame naraz len 13 zákazníkov, čo zodpovedá prepočtu na metre štvorcové,“ priblížil Ľuboš Filipčík, správca tržnice.

Otváracie hodiny boli v sobotu od 7. do 12. hodiny, hneď ráno sa tam však vytvoril rad, v ktorom čakali desiatky ľudí.

„Keď povedali, že dnes to otvoria, tak som hneď ráno o pol siedmej vyrazila z domu, no ľudia stáli až na začiatku domu kultúry, možno aj šesťdesiat ich bolo v rade,“ opísala svoju skúsenosť Helena Lešňáková, ktorá si na tržnicu prišla kúpiť kvety.

Pri zistení, koľko zákazníkov čaká na vstup, sa vrátila domov a na miesto sa opäť vrátila neskôr.

„Tak viete, podľa mňa je táto tržnica malá a nevyhovujúca v porovnaní s tou pôvodnou pri Jednote. Aj trhovníkov sem chodí menej,“ zhodnotila seniorka, ktorej v čase obmedzení pomáha s nákupmi vnučka.

Ďalšia zákazníčka Tilka Ceglédyová zvykne síce ovocie a zeleninu nakupovať aj v bežných obchodoch, no tržnica má podľa jej slov „niečo do seba“.

„Čakala som na jej otvorenie. Máme záhradku, takže som prišla najmä na priesady,“ poznamenala. Obmedzenia a čakanie v rade jej neprekážalo. „Zdravie je prvoradé. Aby sa človek chránil, radšej si počká,“ povedala.

Postupné uvoľňovanie

Správca tržnice naznačil,že už túto stredu by mali otváracie hodiny zmeniť a otvoriť už o 6. ráno, zatvárať chcú o 16. – 17. hodine.

„Teraz je to na skúšku. Postupne to budeme uvoľňovať podľa toho, či budú ľudia disciplinovaní. Zatiaľ je to v pohode, sú trpezliví,“ povedal Filipčík. Keďže v piatok je sviatok, otvoriť by mali v náhradnom termíne – vo štvrtok – a potom opäť štandardne v sobotu.

Straty a hraničný termín

Pulty žiarskej tržnice obsadili najmä tradiční predajcovia, ktorí sa do Žiaru pravidelne vracajú.

„Tí vyslovene čakali, kedy budú môcť prísť, pretože priesad majú prebytok a potrebujú ich predať,“ potvrdil záujem producentov a predajcov správca tržnice.

V jednom zo stánkov predávali najmä priesady aj Rudolf Poništ a jeho manželka Mirka. Tí do Žiaru chodievajú s tým, čo dopestujú už roky – sú z Hurbanova.

„Aj pre nás je to úľava, že tržnice konečne otvorili. Od začiatku roka sme sa pripravovali na sezónu a potrebovali sme našu prácu nejako zhodnotiť. Boli sme už nervózni, či to, čo sme vypestovali, predáme alebo nie. Vyzerá to však tak, že sa to na dobré obracia,“ reagoval na naše otázky predajca.

K Žiaru si vypestoval vzťah, na tržnicu tam totiž pravidelne roky dochádzali jeho stará mama a neskôr teta.

Pestovateľ a zároveň predajca potvrdil, že koronavírus aj pre jeho podnikanie znamenal finančné straty.

„Určite áno, veď skoré reďkovky, cibuľky prerástli, museli sme ich zlikvidovať. Tento termín otvorenia tržníc je tak na hrane. Ešte sa to dá nejako „rozdýchať“,“ zhodnotil.