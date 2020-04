Stavanie májov sa uskutoční naozaj netradične, v pohodlí domovov

Vymysleli spôsob ako aj napriek momentálnej situácii zachovať tradície.

30. apr 2020 o 12:31 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Tento rok bude v slovenských mestách a obciach pre pandémiu nového koronavírusu tradičné stavanie májov chýbať. Pracovníci Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom sa však rozhodli obyvateľov inšpirovať k tomu, aby si túto tradíciu pripomenuli v pohodlí svojich domovov.

V spolupráci s mestami a obcami okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica pozýva POS na netradičné stavanie májov, a to vo štvrtok (30. 4.) o 18.00 h. "Stavanie májov je jedným z najkrajších tradičných slovenských prejavov lásky mládenca k vyvolenej. Tento rok si ho pripomenieme iným spôsobom," informuje POS na svojej internetovej stránke.

Obyvateľov vyzýva, aby vyšli do svojich predzáhradiek či dvorov, do okna alebo balkónov, a spoločne so susedmi si zaspievali známe ľudové piesne a vyzdobili svoj vlastný máj. Fotografie májov môžu obyvatelia posielať na emailovú adresu POS. Organizátori avizujú, že najkreatívnejší z nich bude odmenený.