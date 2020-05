Za najväčší vzor má basketbalistu, no sám je talentovaný hokejista

Jakub Meliško prezradil svoje športové NAJ.

9. máj 2020 o 11:20 Vladimír Širáň

NOVÁ RUBRIKA - ŠPORTOVÉ NAJ

ŽIAR NAD HRONOM. V čase koronakrízy, kedy sa celý svet takmer zastavil, sme pre vás pripravili novú rubriku na odľahčenie týchto neľahkých dní. Na stránkach nášho týždenníka vám budeme postupne predstavovať športové osobnosti z regiónu trochu netradičnou formou v rubrike Športové naj. Otázky budú položené tak, aby sa čitateľom vybraný športovec predstavil a prezradil o sebe niečo zaujímavé. Ako ďalšieho respondenta sme vybrali talentovaného športovca, hokejistu Jakuba Meliška. 23-ročný odchovanec Zvolena už v mladom veku odišiel do susedných Čiech, kde si obliekal dresy Chomutova a Kadane. Okrem klubov z Česka si vyskúšal zahraničné pôsobenie aj v Amerike v tíme Lone Star Brahmas a odtiaľ smeroval opäť na Slovensko, kde sa mu dočasným domovom stala Žilina. Jakub počas pôsobenia na slovenských klziskách nakukol aj do prvej ligy, keď si pripísal sedem štartov v Považskej Bystrici a s Michalovcami slávil titul. Po tomto angažmáne jeho kroky znovu smerovali do zahraničia, keď sa upísal francúzskemu Bordeaux a neskôr putoval do Gap-u. Minulý rok v Decembri sa rozhodol pre návrat na Slovensko a podpísal zmluvu so Zvolenom.