V Banskej Štiavnici zachraňujú zranené vtáky

Ľudia im však niekedy prinesú aj psa, mačku či veveričku.

12. máj 2020 o 8:54 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Rehabilitačná stanica pre živočíchy pri Správe Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, ktorú nájdete pri internáte Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici, víta nových „návštevníkov“ počas celého roka, no najmä v jarnom období.

Ošetrenie a neskôr návrat do prírody

Profesionálny strážca prírody a hlavný vedúci tohto zariadenia Štefan Čenger, ktorému sa do opatery dostávajú živočíchy rôznych druhov, približuje, že najnovšou zachránenou je sova lesná. Tú našli pred vyše mesiacom v blízkosti obce Prenčov vedľa hlavnej cesty.

„Našiel ju tam jeden pracovník cestou z práce. Podľa všetkého ju zrazilo auto, nemala však nič zlomené, len poranené krídlo a bola zoslabnutá,“ hovorí Čenger s tým, že sova dočasne skončila práve v opatere miestnej rehabilitačnej stanice. „Keďže je už schopná návratu do prírody, rozhodli sme sa, že ju vypustíme zhruba na to isté miesto, kde ju našli. Vždy sa o to snažíme, pokiaľ je to možné,“ približuje Čenger.

Nie každé mláďa potrebuje pomoc

Primárnou úlohou rehabilitačnej stanice je starostlivosť o choré a poranené voľne žijúce živočíchy. K ich zraneniu dochádza najmä v súvislosti s úmyselnou, ale i neúmyselnou ľudskou činnosťou. Banskoštiavnická stanica pre liečbu a rehabilitáciu takýchto zvierat je podľa Čengera priekopníckou medzi takýmito zariadeniami. A ako sa tam živočíchy, ktoré potrebujú pomoc, dostanú?

„Keď niekto nájde poranené zviera, zavolá na 112 alebo priamo k nám. Buď ho sem rovno prinesú, alebo si ho ideme zobrať. Následne ho prezrie veterinárny lekár, s ktorým máme zmluvu, a pokiaľ nie je veľmi zranené, necháme si ho u nás. Keď sa ho podarí vyliečiť, vypúšťame ho späť do prírody,“ vysvetľuje.

Prečítajte si Tajch Vindšachta bude mať po novom pláž Čítajte

Dodáva, že aj keď bola táto stanica pôvodne určená len pre dravé vtáky a sovy, postupom času ľudia začali nosiť aj iné zvieratá – ako veveričky, mačky či psy. Pre tie sú však podľa jeho slov určené iné zariadenia. V minulosti by sme tu tiež našli bociany a iné vtáky – napríklad spevavce.

„Keď niekto nájde mláďa sovy vypadnuté z hniezda, nie vždy je nutné, aby ho priniesol k nám, pokiaľ, samozrejme, nie je poranené. Môže sa totiž stať, že len vypadne z hniezda a to, že nevie lietať, ešte neznamená, že by nevedelo prežiť. Jeho rodičia sa oň vedia postarať aj sami,“ hovorí o prípadoch, s akými sa stretávajú.

Rehabilitačná stanica vznikla na podnet študentov Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici v roku 1985. Slúži predovšetkým pre dlhodobejšiu rehabilitáciu a prípravu na návrat do prírodného prostredia voľne žijúcich dravých vtákov, sov, bocianov, volaviek a ďalších.