Mesto hľadá záujemcu o priestory v podnikateľskom centre. Má tam aj vlastné plány

Po knižnici chce mesto do priestorov presťahovať aj svoje informačné centrum.

20. máj 2020 o 12:19 TASR

Do podnikateľského centra by sa malo presťahovať aj informačné centrum. Návrh zo štúdie. (Zdroj: Mesto Nová Baňa)

NOVÁ BAŇA. Novobanská samospráva hľadá prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže záujemcu o prenájom nebytových priestorov v budove podnikateľského centra.

Privítali by aj gastro prevádzku

V objekte nachádzajúcom sa v centre mesta ponúka nebytové priestory s rozlohou približne 111 štvorcových metrov a s letnou terasou, ktorá má takmer 60 štvorcových metrov.

Prečítajte si aj Vyhlásili súťaž. Najväčšou výzvou pre architektov bude vyhliadka na Vojšíne Čítajte

Primátor Novej Bane Branislav Jaďuď už pred časom uviedol, že by tam radi privítali napríklad vznik gastro prevádzky.

Obchodná verejná súťaž však podľa jeho slov nie je nastavená len pre žiadateľov z tejto oblasti.

"Bolo sa tu však viacero ľudí z tejto oblasti pozrieť. Ak by takýto žiadateľ uspel, neboli by sme proti a mohlo by tam byť niečo, čo by dokázalo prilákať a doplnilo by služby na námestí pre návštevníkov, ako aj obyvateľov mesta," dodal.

Knižnicu už presťahovali

Objekt bol ešte donedávna nevyužívaný, nové vedenie mesta sa ho však rozhodlo opätovne oživiť a na sklonku minulého roka tam presťahovali mestskú knižnicu.

Mohlo by vás zaujať Kremnické gagy to zatiaľ nevzdali. Organizátori vyčkávajú Čítajte

"Nadviazali sme na minulosť, keď bolo podnikateľské centrum využité naplno a boli v ňom rôzne prevádzky. Teraz sme na poschodí oživili knižnicu a v spodných priestoroch sme museli urobiť určité stavebno-technické úpravy," priblížil Jaďuď s tým, že išlo predovšetkým o sanáciu vlhkého muriva.

Do objektu chcú presťahovať aj mestské informačné centrum. Podľa primátora už naň majú vyčlenené priestory. Priestory, v ktorých aktuálne sídli, chce potom mesto ponúknuť na prenájom.

Jednou z predstáv je, že by tam mohol vzniknúť akýsi regionálny pult, kde by si mohli ľudia zakúpiť výrobky od lokálnych producentov.