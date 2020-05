Najstarší aktívny hráč: Kvalita dedinského futbalu ide dole, kedysi by som nemal šancu

Vo svojom okrese je legendou, pozná ho azda každý fanúšik. Jaroslav Búry oslávil 54 rokov a do futbalového dôchodku sa stále nechystá. Ba naopak, už teraz sa nevie dočkať novej sezóny.

15. máj 2020 o 14:03 Vladimír Širáň, Ivan Mriška

Rozhovor pre denník SME Párkrát som sa už tak zamyslel, či som ako 54-ročný stále dobrý, alebo či je tá naša súťaž až tak slabá. Neviem, no som šťastný, že mám u trénera stále dôveru a nestavia ma na ihrisko len zo srandy, ale aby som pomohol, prezradil najstarší futbalista JAROSLAV BÚRY.

Pre koronavírus dostal futbal stopku. Čo to pre takú stálicu okresných trávnikov ako ste vy znamená?

- Pre mňa to je obrovský šok. Bol som naučený tri až štyrikrát do týždňa trénovať a teraz je to pre telo veľká zmena. Mám trochu aj obavy, či sa v lete budem vedieť zaradiť do súťažného kolotoča, pretože ten vek už nie je najnižší. Ak by som sa náhodou zranil, návrat by bol veľmi ťažký až nemožný. Ak sa to však nestane, som pripravený pokračovať.

Dokedy?

- ŠK Rudno nad Hronom budúci rok oslávi 100 rokov a to bude ideálny čas na rozlúčku. Veď som vo futbale zažil už všetko, čo sa zažiť dá, či už to sú postupy či zostupy.

Čomu sa budete venovať potom?

Súvisiaci článok Futbalová rarita: Za malú dedinku strieľa góly starosta Čítajte

- Bez futbalu rozhodne neostanem. Trénerstvo ma síce nikdy nebavilo, ale bol som oslovený členom výboru v Novej Bani a práve tam by som sa chcel angažovať. Ak budem vedieť pomôcť, rád tak urobím. Veď v Novej Bani som s futbalom začínal a tento klub mi dal veľmi veľa.

V prerušenej siedmej lige ste za vedúcimi Vyhňami strácali pred jarnou odvetou 5 bodov. Myslíte, že by ste tento náskok stiahli a postúpili do vyššej súťaže?

- Čo by som to bol za športovca, keby som povedal, že tomu neverím. Momentálne máme veľmi kvalitný káder, aký tu už roky nebol. Sme vynikajúci kolektív na ihrisku aj mimo neho. Po zápase si vždy radi posedíme a zabavíme sa. A o tom je futbal, pretože mužstvo môže byť úspešné len vtedy, keď je partia.

ŠK Rudno nad Hronom. (zdroj: ŠK)

Keďže ste takí kamaráti a radi si posedíte, na svoju 54ku budete musieť do šatne určite niečo doniesť?

- Áno, máme nápojového referenda, ktorý si všetko poctivo značí a u neho ani výpadok počas korona vírusu neprejde. Už teraz sa však na to veľmi teším, ako opäť uvidím všetkých spoluhráčov na tréningu. Ako 42-ročný som hrával za Tekovskú Breznicu a vtedy som už raz ukončil kariéru, som však šťastný, že som ju ešte raz reštartoval, pretože teraz na Rudne nad Hronom prežívam najkrajšie časy.

Pri dedinskom futbale ste cez 40 rokov. Ako by ste porovnali okresné súťaže v minulosti s tými terajšími?

- Kvalita ide postupne dole, hráčov a klubov je menej a menej. Kedysi by som si ako 35-ročný nezahral a teraz som v základnej zostave. Vtedy bolo úplne bežné, že hráči krátko po tridsiatke končili s kariérou. Párkrát som sa už tak zamyslel, či som ako 54-ročný stále dobrý, alebo či je tá naša súťaž až tak slabá. Neviem, no som šťastný, že mám u trénera stále dôveru a nestavia ma na ihrisko len zo srandy, ale aby som pomohol. Myslím, že tých 50 až 60 minút si stále zahrám svoje. Pretože keby som mal byť iba do počtu, nerobím to. Nikdy som na striedačke nebol naučený sedieť a ani sa s tým asi nikdy nestotožním.

A ako by ste porovnali divácke návštevy v minulosti a teraz?

JAROSLAV BÚRY S futbalom začal ako 10-ročný v Novej Bani, kde si prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami až po mužov. Počas vojenčiny mal dvojročnú prestávku, no po návrate opäť obliekal dres Novobančanov a občas nastupoval aj za béčko v Brehoch. Neskôr polroka hosťoval v Hliníku nad Hronom a Žarnovici, aby sa nakoniec vrátil do rodnej Novej Bane. Na sklonku kariéry hrával za Brehy, Tekovskú Breznicu a momentálne je dvanástu sezónu v Rudne nad Hronom, kde ho dotiahla enkláva bývalých spoluhráčov v najlepších časoch novobanského áčka.

- Počet fanúšikov rapídne klesol. Pamätám si, že keď som hral za Novú Baňu, na naše zápasy chodil plný autobus ľudí aj von. A na domácich zápasoch ich bolo aj 500. Nie ako teraz, 50. Boli sme vtedy výborný ročník a hrali sme tam len domáci. Žiaľ, teraz to už tak nie je. Spomínam si, keď sme hrali proti Interu Bratislava a za jedno z najlepších mužstiev v Československu vtedy chytal Laco Molnár. Asi trikrát mi zneškodnil strely a potom si ma podpichoval. Boli to krásne zážitky, na ktoré nikdy nezabudnem. Hrával som pravé krídlo a miloval som mokrý terén.

Stretli ste za vašej bohatej kariéry s korupciou?

- Áno, ale o žiadne veľké peniaze nešlo. Skôr to bolo tak, že nás v šatni čakali bedne piva a litre vodky. V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch to bolo bežné, ale teraz sa už nič také nerobí. V súčasnosti to niekedy vyzerá, že je rozhodca podplatený, ale nie je to tak. On len nevie pískať.

Ste známy tým, že sa viete povadiť s rozhodcom. Je to pravda?

- Áno, mám takú povesť, ale v posledných rokoch to už nerobím. Pochopil som, že tým nič nezmením.

Takže máte nejakú pikošku s rozhodcom?

- Pred tromi rokmi sme s Vyhňami doma vyhrávali 1:0. Arbiter prerušil hru, a tak nikto nehral. Hostia však v prerušenej hre dali gól na 1:1 a arbiter ho nepochopiteľne uznal. Strhla sa hromadná mela a v 72. minúte potom na čudovanie všetkých ukončil zápas. Keď si v kabíne rozhodca uvedomil svoju chybu, chcel aby sa tímy vrátili na ihrisko a duel sa dohral. Hostia však už nechceli a na zväze potom šalamúnsky nechali výsledok 1:1 v platnosti aj keď sa hralo len 72 minút.

Na ktorom ihrisku v okrese hráte nerád?

- Absolútne nerád hrám v Hornej Vsi, pretože tam majú úzke a krivé ihrisko a dole kopcom nám vždy dali veľa gólov. Ako kapitán som vždy pri žrebe tuho rozmýšľal, ktorú stranu si vybrať, ale asi nikdy to nepomohlo. Hral som tam stokrát, ale vyhral som asi len raz. Myslím, že tam by mala problém vyhrať aj Barcelona. Ako pravý útočník som mal vždy problém hrať na hornú bránu, pretože pri obchode tam pravidelne stojí skupinka podgurážených fanúšikov, ktorých výkriky sa nedajú prepočuť. Ale aj taký je dedinský futbal a beriem to športovo.

Na ktorých ihriskách sa vám naopak páči?

- Rád hrávam asi ako každý v Lovči, kde je krásne ihrisko. Dobré majú aj v Lutile, ale tam to už nie je bohvie čo, pretože zas tam sú asi štyria ľudia, ktorých nejdem radšej komentovať. Inak sa vždy teším na derby s Brehmi či Tekovskou Breznicou.