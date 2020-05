Kremnické gagy to zatiaľ nevzdali. Organizátori vyčkávajú

Ľudia sa už potrebujú zabaviť a zasmiať, hovorí riaditeľ festivalu Roman Vykysalý.

18. máj 2020 o 18:29 Ivana Zigová

KREMNICA. Známe Kremnické gagy, ktoré sú Európskym festivalom humoru a satiry, by sa mali konať na konci leta – trvať by mali od 28. do 30. augusta.

Hoci iné veľké podujatia už ohlásili, že aktuálne ročníky nebudú, multižánrový festival s tradične medzinárodným obsadením organizátori zatiaľ nezrušili.

„Stále čakáme, ako sa to celé vyvinie, no zrušiť jubilejný 40. ročník určite nechceme. Ak to bude možné, v nejakej podobe by sme Gagy priniesť chceli,“ povedal riaditeľ a spoluzakladateľ festivalu Roman Vykysalý.

Bude medzinárodný?

„Cítime, že ľudia sa už potrebujú zabaviť a zasmiať, aby sme sa z tohto marazmu nejako dostali,“ poznamenal.

Organizačný tím je podľa neho pripravený akceptovať aj prípadné opatrenia, ktoré by pre hromadné podujatia nariadili hlavný hygienik či ústredný krízový štáb.

„Sám si úplne neviem predstaviť, ako by napríklad vyzerali produkcie v šapitó. Ľudia by sa zrejme ešte báli ísť do takýchto priestorov,“ povedal s dôvetkom, že vystúpenia sa budú snažiť presunúť do vonkajších a otvorených priestorov.

Otáznymi zatiaľ ostávajú aj mená v programe. Organizátori totiž nevedia povedať, aké pravidlá budú platiť pre kontakt s inými krajinami, odkiaľ by účinkujúci mali pricestovať.

„Sme európsky festival, takže medzinárodné obsadenie je pre nás dôležité. V tomto ročníku sa ale môže stať, že väčšina vystupujúcich bude zo Slovenska. Nič ale nie je uzatvorené, zvolili sme vyčkávaciu dramaturgiu,“ povedal Vykysalý.

Nosy Dančiaka a Labudu

Jubilejný 40. ročník bude určite v nejakej podobe odrážať aj tému koronavírusu.

Prezidentom Akadémie humoru by mal byť, ak pôjde všetko podľa plánu, Milan Lasica. „Je to legenda slovenského humoru, takže by to bola veľká česť,“ povedal riaditeľ festivalu.

V takzvanej Uličke slávnych nosov by mali pribudnúť reliéfy tvárí dvoch hercov – Stanislava Dančiaka a Mariána Labudu. „Uctíme si dve osobnosti, budú dva nosy aj dva spomienkové večery,“ naznačil Vykysalý.

Na pódiu si vie predstaviť Divadlo Astorka aj Radošinské naivné divadlo. Aj tu však bude všetko závisieť od podmienok a obmedzení.

Ako zaujímavú novinku vidí Večeru s Havranom, kde by mali s Michalom Havranom hovoriť okrem iného aj o spomienkach na vznik a predošlé ročníky Gagov.