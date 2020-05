Vo Vyhniach zavládlo sklamanie. Kluby budú mať existenčné problémy, tvrdí Zliechovec

VYHNE. Po niekoľkoročnej prestávke sa chceli vrátiť medzi okresnú elitu. Na čele siedmej ligy mali Vyhne po jesennej časti päťbodový náskok, no nakoniec im to nebude nič platné. Súťaž je pre pandémiu koronavírusu zrušená a výsledky anulované.

Sklamaní, no chápu to

Anglický gigant FC Liverpool má aspoň nádej, no futbalisti FK Vyhne už nie.

„Na jednej strane zavládlo v klube sklamanie, no na druhej pochopenie celej situácie. Rušili a obmedzili sa oveľa väčšie veci a nie takáto súťaž,“ vysvetlil predseda FK Vyhne – Jaroslav Zliechovec.

Vyhne mali pred druhým Rudnom nad Hronom päťbodový náskok a tohto rivala by v jarnej odvete privítali na domácom ihrisku.

„Nebojím sa, že by sme s týmto tímom nepostúpili. Mali sme široký káder a aj keby prišli nepredvídané situácie ako zranenia či práca, určite by sme to ustáli,“ dodal.

Po anulovaní súťaže sa vo Vyhniach hovorí o postupe v budúcej sezóne, tá však môže byť vzhľadom pre krízu poriadne ovplyvnená. Po finančnej stránke.

„Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Určite to však nebude ľahké, kluby budú mať existenčné problémy. Už teraz išli niektorí na hrane a keď prídu o peniaze z obcí, môže to byť veľmi zlé,“ myslí si Zliechovec, podľa ktorého Vyhniam koniec futbalu nehrozí, ale priznáva, že možné je všetko.

Zliechovec verí, že to zvládnu

„Nikdy nehovor nikdy. Firmy a obce sa budú boriť s problémami a uvidíme, ako sa postavia k podporovaniu športu. Záležať bude aj na ekonomickej situácii rodín hráčov. Verím však, že to všetko zvládneme. Chuť hráči majú, už začínajú pomaly aj trénovať, takže snáď to dobre dopadne,“ ďalej povedal.

Vo Vyhniach majú krásny športový areál s umelým zavlažovaním ihriska, a tak hlavný muž futbalu v obci vyvinie všetky aktivity, aby sa hralo aj naďalej.

„Prevádzkových nákladov je mnoho, verím však, že nám pomôžu obec, miestne hotely či pivovar. Otázne je aj ako sa k tomuto celému postaví zväz, pretože sezónu anuloval, ale administratívne poplatky a náklady na cestovanie nám ostali. Je mi jasné, že peniaze na rozhodcov nám vrátiť nemôže, pretože oni tu fyzicky boli, ale tie ostatné veci sú rozhodne na diskusiu,“ uzavrel predseda FK Vyhne – Jaroslav Zliechovec.