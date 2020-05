Roky pôsobil aj v Banskej Štiavnici. Odišiel muž s veľkým srdcom

Okrem iného inicioval aj založenie banskoštiavnickej Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského.

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Len pred pár dňami (14.mája) zomrel vo veku 69 rokov a po 46. rokoch kňazstva, kňaz Banskobystrickej diecézy Mons. Imrich Šišulák, ktorý roky pôsobil aj v Banskej Štiavnici. Ten si svojim prístupom získal srdcia nielen mnohých domácich.

Dokázal upútať

Mons. ThLic. Imrich Šišulák, ktorého snáď nikto v Banskej Štiavnici nevolal inak ako “dôstojný”, pôsobil v Banskej Štiavnici od roku 1986 až do roku 2008. V roku 2004 získal titul Mons. (Monsignor) - čestný titul, ktorý udeľuje Apoštolská stolica. Titul vyjadroval, že osoba takto vyznamenaná patrí akoby k „domácim priateľom pápežského dvora”.

Neskôr od roku 2011 do súčasnosti pôsobil ako výpomocný farár v neďalekej obci Vysoká. Za tento čas pokrstil, priviedol k svätému prijímaniu či zosobášil toľko Banskoštiavničanov, že by sme v tomto regióne asi len ťažko hľadali niekoho, kto by ho nepoznal.

„Dôstojného si pamätám od svojich detských čias. Z detských omší, na ktorých dokázal vždy tak pútavo hovoriť o Božom slove, že deti z neho nemohli odtrhnúť oči. Kázne mal veľmi dlhé, no vždy do nich vložil príbeh, ktorý poslucháča upútal. Boli to časy, kedy chodilo do kostola oveľa väčšie množstvo ľudí ako je tomu dnes. Zaiste, aj doba bola iná, no dôstojný mal na tom svoj značný podiel,“ úctivo spomína Banskoštiavničan Milan Kabina.

Muž s veľkým srdcom

Dodáva, že jeho veľkým dielom v Banskej Štiavnici je založenie Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského, v ktorej bol od samého začiatku akýmsi pilierom. „Najradšej sme mali, keď nám na hodinách náboženstva pustil film. Bolo takmer isté, že pri ňom posediačky, opretý o paličku aspoň na chvíľku zadrieme. Aj napriek tomu, že sme v tom období boli v prudkej puberte, tak sa nikto neodvážil vyrušovať ho, či dokonca zobudiť. Neskôr nám s úsmevom na tvári vysvetľoval, že sa už od tretej hodiny v noci modlí a spí denne asi tri hodiny,“ priblížil Kabina s tým, že Imrich Šišulák bol a je nezabudnuteľnou osobnosťou Banskej Štiavnice a zasluhuje uznanie a rešpekt za roky, ktoré v službe venoval nielen veriacim ľudom, ale všetkým občanom tohto mesta.