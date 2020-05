Talent mu chýbal, všetko si vydrel. Cesta dedinského chlapca až na vrchol

IHRÁČ. Futbalista Lukáš Tesák nebol žiadny veľký talent, ale svojou ctižiadostivosťou vynikal. Keď jeho rovesníci oddychovali, on si dával tréningy navyše a behal v lese.

„Raz sme spoločne grilovali a Lukáš si nedal ani kúsok mäsa, pretože nechcel pribrať. Pamätám si, že na Vianoce išiel behať, keď bolo vonku meter a pol snehu,“ prezradil Tesákov brat Matúš.

Pred futbalom bola robota

Po prvýkrát si obul kopačky v rodnej dedinke Ihráč. Neskôr hral za Kremnicu, no ako 10-ročný k futbalu vážny vzťah nemal.

Súvisiaci článok Kvôli zápasu ušiel v župane z nemocnice. Futbal je pre mňa balzam na dušu, tvrdí Dušan Karásek Čítajte

„Bral som to len ako zábavu, pretože na dedine bolo dosť inej roboty a je pravda, že nie vždy sa mi chcelo cestovať na tréningy,“ pre klubový web s úsmevom zaspomínal Lukáš Tesák.

Za dorast hrával v neďalekom Žiari nad Hronom, kde v ňom tréneri začali vidieť potenciál. Nebol žiadny driblér, ale bojovnosťou a pracovitosťou prevyšoval súperov.

„Ako chlapec nebol extra talent, ale bol poctivý, tvrdo pracoval a išiel si za svojím cieľom,“ prezradil o ňom jeho bývalý tréner Rastislav Urgela.

S Lukáša Tesáka začal vyrastať veľký futbalista. Žiar už prevýšil, a tak putoval do Dubnice. Získal dorastenecký titul a postupne sa prepracoval do áčka. Slovenským fanúšikom sa neskôr vryl do pamäte ako hráč Šošonov.

„Bolo to skvelé obdobie, krásny štadión, výborné podmienky, silné mužstvo, pohár UEFA. Mám na Žilinu naozaj pekné spomienky,“ povedal Tesák.

Hral proti Suárezovi

LUKÁŠ TESÁK Narodený: 8. marec 1985 v Žiari nad Hronom

Post: ľavý obranca

Hráčska kariéra: 2005 – 2006 MFK Dubnica, 2006 – 2007 MŠK Žilina, 2007 – 2008 Rimavská Sobota, 2008 – 2009 MŠK Žilina, 2009 FK Senica, 2010 Tatran Prešov, 2010 – 2012 Zorja Luhansk, 2012 – 2014 Torpedo Moskva, 2014 – 2015 Arsenal Tula, 2016 Kajrat Almaty, 2016 – 2017 Arsenal Tula, 2017 – 2018 FK Gomel, 2018 – 2019 FK Pohronie

Reprezentačná kariéra: 4-krát: Španielsko – Slovensko 2:0 (05.09.2015 v Oviede, kvalifikácia ME 2016); Slovensko – Island 3:1 (18.11.2015 v Žiline, prípravný zápas); Írsko – Slovensko 2:2 (29.03.2016 v Dubline, prípravný zápas); Slovensko – Gruzínsko 3:1 (27.05.2016 vo Walese, prípravný zápas)

Za Žilinu si zahral napríklad proti Ajaxu Amsterdam s hviezdnym Suárezom v zostave.

„Hrať takúto súťaž je to, prečo to človek robí. Aspoň v mojom prípade,“ dodal.

Neskôr Tesák obliekal dresy Rimavskej Soboty, Senice, Prešova, ale jeho kariéra sa spája najmä s východnou Európou.

„Súťaže tam sa od tej našej poriadne líšia. Majú asi nevyčerpateľné finančné zásoby oligarchov. Futbal majú ako svoju zábavku, vrážajú do nej neskutočné peniaze. Stavajú nové a nové štadióny, ihriská, tréningové centrá a vlastne všetko, čo futbal potrebuje. Futbal tam napreduje, pretože kupujú kvalitných hráčov a trénerov z Európy,“ porovnal.

Na legionárov pozerajú inak

Lukáš Tesák bol prvým Slovákom v ukrajinskej lige, kde hrával za Luhansk.

„Ukrajinská súťaž je lepšia ako slovenská, a to nechcem niečo znehodnocovať. Tamojšie kluby majú lepšie zázemie i kvalitnejších legionárov. Z druhej strany - čoraz vyšší počet Ukrajincov si dokáže vybojovať miesto v dobrých európskych kluboch,“ uviedol.

Neskôr hrával v Rusku za Torpedo Moskva a Arsenal Tula.

„Asi každý sníva o tom, dostať sa do zahraničia. Mne sa to podarilo. Jednoduché to však nebolo. Na legionárov sa pozerajú úplne inak a očakávajú od nich o triedu lepšie výkony ako od domácich hráčov. Začiatky boli fakt ťažké. Nový štát, nový jazyk, noví spoluhráči. Po týždni som chcel ísť domov,“ prezradil.

Lukáš Tesák sa na východe výraznejšie presadil vôbec ako prvý Slovák. (zdroj: archív - Lukáš Tesák)

Neskutočné podmienky

Po angažmán v Rusku odišiel do kazašského Kairatu Almat a jeho posledným východným stanoviskom bol bieloruský Gomel.

Súvisiaci článok Najstarší aktívny hráč: Kvalita dedinského futbalu ide dole, kedysi by som nemal šancu Čítajte

„V Almaty som zažil najlepšie futbalové podmienky, aké si len futbalista dokáže predstaviť. Raz sa mi stalo, že som si podvrtol na tréningu členok a do desiatich minút som ležal na magnetickej rezonancii. Je to naozaj neuveriteľné, ale skutočne to tak bolo. Prezident klubu tam vráža do futbalu kozmické peniaze. Nakoniec to môže potvrdiť aj tréner Vladimír Weiss, ktorý tam pôsobil. Veľa ľudí, ktorí nemali šťastie navštíviť túto krajinu, nemá ani len potuchy, aká je to krásna krajina s neuveriteľne ochotnými a milými ľuďmi,“ povedal o svojom pôsobení v Kazachstane.

Celkovo na východe pôsobil desať rokov, teší sa najmä z množstva nových priateľov. Hrdo sa cíti napríklad vtedy, keď dostane správu k narodeninám od Anatolija Timoščuka, ktorý vyhral pohár UEFA a Ligu majstrov.

„Život v zahraničí mi dal veľa. Ale najviac sú asi tie kamarátstva, ktoré trvajú dodnes. No vždy som vedel, že nikdy neostanem žiť v zahraničí a že sa chcem vrátiť domov. Rodina je predsa len najviac,“ ďalej uviedol.

Zo zápasu si veľa nepamätá

Na konci kariéry si Lukáš Tesák vyslúžil dokonca nomináciu do reprezentácie. Nominoval ho tréner Ján Kozák.

„Hrať za svoju krajinu je pre športovca to najviac. Mne sa to podarilo rovno proti Španielsku. No z toho zápasu si veľa nepamätám, pretože som bol v maximálnom tranze. Tých hráčov, ktorí proti mne stáli, som videl dovtedy iba v televízii. Dôležitý bol však cieľ a ten sme splnili. Postúpili sme na majstrovstvá Európy vo Francúzsku,“ povedal.

Po púti východnými súťažami si Lukáš Tesák zahral tam, kde začínal. V Žiari nad Hronom za FK Pohronie. A svoje skúsenosti ukázal aj na ihrisku, kde patril k ťahúňom tímu, ktorý si vybojoval premiérový postup do Fortuna ligy.

„V Pohroní sa zišla skvelá partia hráčov. Na ihrisku nám to išlo hlavne preto, že nám to klapalo aj mimo neho a že chalani boli ochotní pracovať a boli presvedčení o tom, že sa nám to môže podariť,“ vysvetlil.

(zdroj: archív - SFZ)

Postup medzi slovenskú elitu

Po historickom triumfe ukončil kariéru a v FK Pohroní pôsobí ako kondičný tréner. Nováčik je momentálne na poslednom mieste tabuľky, no po obnovení ligy problémy so záchranou mať nebude. Kluby si totiž odhlasovali, že nikto z ligy vypadávať nebude.

„Momentálne máme silné mužstvo a ja nepochybujem o tom, že sa prvá liga bude v Žiari hrať aj budúcu sezónu. Ak sa teda bude hrať, vzhľadom na situáciu vo svete,“ myslí si.

Okrem Žiaru nad Hronom je Lukáš Tesák obľúbený aj v rodnej dedinke Ihráč. V miestnej krčme má vlastnú stenu slávy, ktorá sa skladá z dresov ligových klubov.

Súvisiaci článok Futbalistovi fandí celá dedina. Má vlastnú stenu slávy Čítajte

„Keď syn prišiel domov, vždy doniesol nejaký zaujímavý dres, či už svoj alebo taký, ktorý si s niekým vymenil,“ pred časom spomínal jeho otec Ľubomír.

Napriek tomu, že Lukáš Tesák nehral za žiadny svetový veľkoklub, jeho kariéra bola viac než úspešná.

„Pri futbale je prvoradá pokora a hlavne ochota na sebe pracovať. Nič vo futbale nie je zadarmo a skutočne si to treba vydrieť. Takže všetkým, ktorí chcú niečo dosiahnuť, nič iné neostáva. Len zaťať zuby a tvrdo makať,“ uzavrel Lukáš Tesák.