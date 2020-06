Trnavú Horu „zachránil“ koronavírus. Napriek tomu uvažuje o nižšej súťaži

Hráčov nebaví prehrávať 0:10.

1. jún 2020 o 14:52 Vladimír Širáň, Ivan Mriška

TRNAVÁ HORA. Na dne tabuľky šiestej ligy mali pred vypuknutím pandémie koronavírusu len jediný bod s hrozivým skóre 9:63. Napriek tomu do nižšej súťaže nevypadnú, pretože sezóna bola anulovaná.

„Možnosť hrať najvyššiu okresnú súťaž budeme mať aj v budúcej sezóne, no je pravda, že sami uvažujeme o tej nižšej. Zatiaľ nie sme úplne rozhodnutí, pýtať na názor sa budeme každého jedného hráča a podľa toho vyvodíme výsledok,“ uviedol predseda TJ Sokol Trnavá Hora – Peter Švihorík.

Napriek slabším výsledkom majú ľudia a hráči futbal v Trnavej Hore radi.

„Už teraz nám veľmi chýba a tešíme sa, kedy sa konečne rozbehne. Aj hráčov máme dosť, odišlo nám len pár skúsených ťahúňov a chýba nám tak kvalita potrebná na šiestu ligu. Konkurencia je tam naozaj slušná, a tak ako hovorím, uvažujeme rozohrať sa ísť nižšie podobne ako urobila Kremnica,“ dodal.

Nútenú prestávku si futbalisti a fanúšikovia vypĺňajú aspoň prácou na ihrisku, kde prebieha údržba a oprava šatní.

„Napriek tomu, že sme utrpeli aj vyššie prehry, na futbal sme nezanevreli. Škoda je naopak tých zápasov, kde to skončilo tesne o jeden gól. Keby sme ich vyhrali, možno by sme sa chytili a bolo by to úplne iné,“ povedal.

Dopady na dedinský futbal budú pre korona krízu citeľné a aj preto je diskusia o prihláške do šiestej alebo siedmej ligy viac než aktuálna.

„Je možné, že niektoré tímy sa neprihlásia a siedma liga tak stratí na zaujímavosti, pretože tam zostane málo mužstiev. Musíme si to preto poriadne premyslieť a rozhodnúť sa správne. Nechám to na chlapcov,“ vysvetlil Švihorík.

„Môj názor je, že na šiestu ligu nemáme. Navyše, nebaví nás prehrávať 0:10 a odoberá nám to len chuť. Všetko je však otázne, uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Neviem do akej, ale verím, že sa do súťaže prihlásime,“ uzavrel hráč Marek Bilek.