Rozhodnutie o Žiarskom jarmoku zatiaľ nepadlo, radnica čaká na usmernenie

Zrušenie jarmoku by znamenalo ďalší výpadok v mestskom rozpočte.

2. jún 2020 o 12:10 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Definitívne rozhodnutie o tradičnom Žiarskom jarmoku, ktorý mesto organizuje vždy v októbri, zatiaľ nepadlo.

Hoci v pondelok premiér Igor Matovič (OĽaNO) hovoril o povolení hromadných podujatí do 500 ľudí od 10. júna, ale aj o tých do tisíc, čo by mala byť maximálna kapacita od júla až do konca roka, na presné pravidlá zatiaľ žiarska radnica čaká.

"Stále sme definitívne nerozhodli. Nechceme jarmok len tak zrušiť, no všetko ukáže konkrétne usmernenie od hlavného hygienika. Či a ako sa to bude týkať podujatí, ako sú jarmoky a aké konkrétne podmienky pre ne nastavia," povedal v utorok vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

Prípadné zrušenie Žiarskeho jarmoku by však znamenalo výpadok príjmov pre mestský rozpočet, ale aj ďalšiu ranu pre samotných predajcov, ktorí pre zrušené podujatia prichádzajú o živobytie už niekoľko mesiacov.

Žiarsky jarmok odkazuje na jeho svätokrížsku tradíciu, každoročne sa ho zúčastňujú stovky predajcov a tisíce návštevníkov.