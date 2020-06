Bez jarmokov a veľkých podujatí lokálni výrobcovia len prežívajú

Vždy nás potiahli veľké podujatia a jarmoky, tie teraz nie sú, hovorí korytár Marek Kanaloš.

2. jún 2020 o 12:20 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Koronavírus na mesiace zastavil jarmoky aj mestské a obecné podujatia spojené s predajom remeselných výrobkov.

Ťažké časy tak prežívajú aj remeselníci, ktorí sa živia práve stánkovým predajom svojej produkcie pri podobných príležitostiach.

„Pocítili sme to výrazne. Mnohí, nielen ja, sme ostali bez príjmu, keďže pre nás kľúčové jarmoky a ďalšie akcie všetky porušili,“ povedal nám korytár Marek Kanaloš z Prenčova. Ten podľa vlastných slov spolu s manželkou, ktorá je bez práce, a dvoma deťmi prežívajú náročné obdobie.

Chýbajú im najmä veľké podujatia

„Štátna pomoc v súvislosti s koronavírusom existuje, no vychádza to asi len 170 eur na mesiac, čo problém nerieši. Nájsť si nejakú náhradnú prácu je teraz tiež ťažko. Veľmi by nám pomohlo, ak by sa čo najskôr obnovili jarmoky, ktoré nás doteraz vždy potiahli,“ poznamenal remeselník, ktorý okrem korýt vyrába najmä drevený kuchynský riad, varešky a obracačky.