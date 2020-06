Prestavlky majú najmladšie mužstvo v okrese. Napriek tomu chcú zabojovať o postup

Viac prezradil v rozhovore starosta obce, hlavný muž futbalu v dedine a tiež tréner mužstva dospelých – JÁN ABRAHÁM.

7. jún 2020 o 14:11 Vladimír Širáň, Ivan Mriška

Také malé obce ako vy majú v poslednom období problém zložiť mládežnícky tím. Ako je možné, že u vás sa tak mládeži darí?

- Tak ako som už niekoľkokrát hovoril, u nás sa začalo s mládežou intenzívne pracovať v roku 2007 z dôvodu krízy v tíme dospelých, čo napokon viedlo aj k jeho zrušeniu. Dal som dohromady partiu ľudí, ktorá bola ochotná a stále je ochotná pracovať s mládežou. Že naša robota nevyšla nazmar, bolo napokon vidieť aj na výsledkoch, ktoré naše mládežnícke družstvá za posledných 10 rokov dosahovali. Recept je jednoduchý, keď dáte dohromady obec, rodičov, sponzorov, aktívnych ľudí v dedine, výsledok sa určite dostaví.

Už trénujete, aké sú vaše ambície čo sa týka mládeže?

- Zimnú prípravu začali žiaci 15. januára, predstavili sa na niekoľkých halových turnajov, cez prázdniny absolvovali sústredenie vo Veľkom Mederi.

Súvisiaci článok Pre zmenu Pohronie zachránené nie je. Nejdeme vyplakávať, boja sa nebojíme, odkazuje Baláž Čítajte

No žiaľ prišla pandémia korona vírusu a futbalový život musel byť pozastavený. Naši žiaci opäť začali trénovať 14. mája. A aké máme ambície? Nakoľko vlani prebehla v družstve generačná obmena a máme veľmi mladý káder, náš cieľ v novej sezóne bude skončiť do piateho miesta. Aj keď prvoradý cieľ je aby chlapci zodpovedne pristupovali k tréningovému procesu, hrali s radosťou a zlepšovali sa vo všetkých herných činnostiach. Chcel by som ešte podotknúť, že naša obec sa prihlásila do projektu SFZ Dajme spolu gól a naša materská škola dostala tréningové pomôcky a lopty. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je, že raz do týždňa sa detičky v našej materskej škole budú venovať pohybovo-športovým aktivitám zameraným na futbal. Takto chceme lásku ku futbalu v našej obci pestovať už od malička.

V premiérovej sezóne boli na popredných pozíciách aj muži, no súťaž bola pre korona vírus zrušená. Ako to chlapci vnímali?

- Dlho očakávaný štart tímu dospelých sa v jesennej časti sezóny 2019/20 niesol v celkom dobrých výsledkoch až na zápas v Rudne nad Hronom. Chlapci podávali dobré výkony a nebyť niekoľkých smolných remíz, mohlo byť naše postavenie v tabuľke ešte vyššie ako piate miesto. Preto sme sa na jarnú časť veľmi tešili. Zimnú prípravu sme zahájili 10. januára, tak isto ako tím žiakov, aj dospelí absolvovali sústredenie vo Veľkom Mederi. Stihli sme odohrať tri priateľské stretnutia s piatoligistom z Baloňa (okres Dunajská Streda) a šiestoligistami Veľkou Lehotou a Bzenicou. Atmosféra v kabíne bola veľmi dobrá, preto sklamanie z nezahájenia a následného zrušenia jarnej časti bolo veľké. Vážnosť situácie všetci pochopili a plne sme sa s ňou stotožnili, pretože prvoradé je zdravie hráčov a potom všetko ostatné.

Je pravda, že sa v Prestavlkoch hovorí o postupe. Radi by ste išli od šiestej ligy?

- Nakoľko máme najmladšie mužstvo v siedmej lige a s tréningovým procesom na novú sezónu sme začali 22. mája, určite pomýšľame na umiestnenie v prvej trojke.