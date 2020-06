Presadila sa v mužskom kolektíve. Rozhodkyňa Michaela „pískala“ aj v Soči

Aj napriek viacerým náročným situáciám to nevzdala. Na zápasy sa vždy svedomito pripravuje.

7. jún 2020 o 18:03 Kristína Mindáková

NOVÁ BAŇA. Prácu hokejovej rozhodkyne si vychutnáva už dvadsať rokov. Tvrdí, že je to niekedy náročné, no práve to ju posúva vpred. Pochádza z Tlmáč, ale v súčasnosti žije v Novej Bani. Ak by ste sa pýtali, čomu sa vo voľnom čase táto sympatická žena venuje, určite by ste zostali prekvapení. Aktívnej športovkyni Michaele Stehlíkovej totižto učaroval hokej.

Lepšie povedané, rozhodcovská činnosť, preto sa rozhodla, že sa jej bude venovať naplno. Na konte má množstvo významných hokejových zápasov. Ako sa k tejto aktivite vlastne dostala, ako si zvykala na prevažne mužský kolektív a čo jej dalo do života to, že sa stala hokejovou rozhodkyňou, nám prezradila v rozhovore.

Narodili ste sa v Tlmačoch, bývate v Novej Bani. Prečo ste sa sem presťahovali?

- Hlavným dôvodom môjho pôsobenia v Novej Bani je práca v Základnej škole J. Zemana, kde pôsobím ako odborný pedagogický zamestnanec. Myslím si, že človek má v živote niekoľko poslaní a jedným z nich je v mojom prípade aj práca s integrovanými deťmi, ktorá ma veľmi napĺňa. S manželom, ktorý tiež pochádza z iného kúta Slovenska, tu máme všetko, čo potrebujeme. Sme veľmi vďační za úžasné prírodné podmienky, ktoré obklopujú toto krásne mesto.

Pôsobíte však aj na inej pozícii, ktorá ani v dnešnej dobe nie je pre ženu úplne štandardná, a to ako hokejová rozhodkyňa. Ako ste sa dostali k tejto práci?

- Rozhodcovský preukaz som si spravila pred dvadsiatimi rokmi. No skutočnou rozhodkyňou som sa podľa mňa stala až vtedy, keď som dokázala mať najmä seba a situácie v zápasoch pod kontrolou. To prišlo možno až v polovici mojej doterajšej kariéry. Než som sa ňou ale stala, v zápasoch som robila pomocné funkcie – časomiera, zápis, hlásenie, trestomerač. Zvládať toto všetko aj za cenu, že som spravila chybu, ma naučilo nebáť sa v živote robiť akékoľvek rozhodnutia. Mnoho ľudí čaká na tú správnu príležitosť, kým sa rozhodnú. No správna a vhodná šanca nikdy prísť nemusí.