Telesná na školách neexistuje. Polovica detí necvičí a druhá fajčí za štadiónom, tvrdí dlhoročný funkcionár

Milan Murín je prezidentom futbalového klubu v Hliníku nad Hronom.

8. jún 2020 o 17:58 Ivan Mriška

Okolo športu, teda hlavne futbalu, sa točíte celý život. Môžete porovnať jeho aktuálnu kvalitu s tou v minulosti?

- Čo sa týka svetového futbalu, ide míľovými krokmi dopredu. Pozrime sa napríklad na anglickú, taliansku či španielsku ligu. Je to neskutočne rýchle a fyzické, kvalita trénerov a tréningový proces sa neustále zlepšujú. To my sme kedysi hrali na škvare. Preto hovorím, že šport celkovo ide neustále vpred. Čo sa však týka okresného futbalu, tam to už tak ružovo nevidím. Tam to ide naopak dole vodou.

V čom vidíte problém?

- Ľudia a hlavne mladí nemajú záujem. Napríklad v našom okrese nemáme dorasteneckú súťaž. Keď skončia 40-roční hrávať, nebude na bežnej dedine možné postaviť mužstvo dospelých. Mnohí už skončili a ďalší sa chystajú. Kedysi boli v okrese tri súťaže, za chvíľu budeme radi za jednu.

Prečo podľa vás deti nemajú záujem o futbal?

- Sú tu mobily a počítače. V minulosti bol pre nás modlou, prioritou číslo jeden. Teraz je pre mladých pomaly na poslednom mieste. Človek sa im musí pomaly prosiť. Keď prší, nejdú hrať pretože je mokro, keď svieti slnko zas preto, lebo je veľmi teplo. Je to smutné. My sme kedysi po škole utekali na ihrisko a drali sme ho dokedy to išlo. Viem že sa teraz možno rodí aj menej detí, ale hlavný dôvod je úplne inde. Veď v súčasnosti už neexistuje ani telesná výchova na školách.

Ako to myslíte, že neexistuje?

- Hodinu deti majú, ale polovica má vybavený papier a necvičí a druhá zas fajčí za štadiónom. A učiteľ s tým nemôže nič, pretože by mu rodičia prišli vynadať. Kedysi bolo povolanie učiteľ pojem, teraz je pomaly ten posledný. Smutný obraz tejto doby. Športu sa v našej spoločnosti nevenuje taká pozornosť ako za našich čias.

Futbalisti Hliníka nad Hronom. Ako funkcionár tam pôsobí Milan Murín. (zdroj: archív klubu)

Môžete to porovnať?

- Kedysi sme v cvičkách, tielku a červených trenírkach stáli nastúpení a nevedeli sa dočkať hodiny. Teraz vidím deti behať v poltopánkach a rifliach. Školy hrali medzi sebou súťaže a každý sa na to tešil. Teraz niektoré deti nevedia spraviť ani kotrmelec. Česť výnimkám, na ktoré môžeme byť hrdí. Problém je v tom, že systém jednoducho zlyháva. A má to veľký dopad na zdravie národa a spoločnosť celkovo. Je to jedno s druhým, mali by sme si brať príklad z iných krajín.

Spomeniete nejaký príklad?

- Pozrime sa napríklad na Slovinsko. Je to od nás menšia krajina, ale šport majú na ďaleko vyššej úrovni. Fungujú tam letné aj zimné športy a je o športovcov postarané. Zatiaľ čo u nás nie sú peniaze na základné veci. Vláda však o to nemá záujem a preto ideme dole. Pozrieť sa môžeme napríklad aj na hokej. Kedysi sme Švajčiarov, Dánov, Nórov porážali ako nič. Teraz sa z nich trasieme. Ak to takto pôjde ďalej, budú nás porážať aj Maďari. Ak štát nebude mať záujem, stane sa to. Pretože nielen že nie sú deti, ale ani nemajú poriadne s čím a na čom športovať.