Pomáha svojou tvorbou. Mladý raper si za tému novej piesne vybral interrupciu

9. jún 2020 o 13:50 Kristína Mindáková

ŽIAR NAD HRONOM. Mladý hudobník žijúci v Žiari nad Hronom, raper Marko Parničan, ktorý sa hudbe venuje už roky a na konte má množstvo rozličných skladieb a videoklipov, len prednedávnom vydal pieseň s názvom Život je zázrak.

V nej sa zaoberá aktuálnou a často preberanou témou interrupcie. Ako sám približuje, k tejto problematike ho viedla vnútorná potreba poukázať na jej dôležitosť a nevyhnutnosť o nej hovoriť aj nahlas.

„Osobne poznám niekoľko dievčat, ktoré sa, bohužiaľ, rozhodli pre takýto krok. Či už to bolo z donútenia, nedostatku podpory, alebo ich nerozvážnosti a nezodpovednosti, vždy to skončilo podobne – bolo im to nesmierne ľúto,“ ozrejmuje Marko s tým, že si aj sám vyčítal, že nemohol spraviť viac a vyhovoriť im to.

Sám otcom

„Zo začiatku sme s manželkou mali obavy, ako to celé dáme, čo je, myslím, normálne, avšak tie sa o pár dní rozplynuli a začali sme sa veľmi tešiť. Ani jednému z nás ani na chvíľu nenapadlo, že by sme si dali dieťatko zobrať,“ hovorí Parničan, ktorého aj táto udalosť inšpirovala napísať text piesne Život je zázrak.

Z nakrúcania videoklipu. (zdroj: MP)

Aj napriek tomu, že ide o náročnú tému a od začiatku vedel, že sa objaví v súvislosti s ňou aj množstvo kritiky, je rád, že sa do nej pustil. Rozoberať totiž sociálne problémy nie je jednoduché, obzvlášť takéhoto druhu.

„Na to musí mať človek silné presvedčenie a odhodlanie, aby to potom ustál. Priznám sa, v deň, keď som mal skladbu vydať, som bol pod veľkým stresom. Všetci mi hovorili, že je výborná, no mám čakať aj to, že mi ľudia „naložia“,“ priznáva mladý umelec. Ten si však bol istý tým, že žiadny negatívny názor nemôže ovplyvniť jeho vnútorné presvedčenie. Podľa jeho slov však v drvivej väčšine ide o pozitívne reakcie.

Čo je viac?

Samotnú pieseň nahrával Marko Parničan v jednom z trnavských nahrávacích štúdií, o hudbu sa postaral „Black Slovak“ z Anglicka a videoklip nakrútil Daniel Andel z Nitry. Hlavné postavy stvárnili profesionálni herci Jana Labajová a Michal Kalafut.

„Našťastie,mám za sebou už asi 40 klipov, takže si to viem celkom pekne zmanažovať. Všetko sme nakrútili vo svižnom tempe zhruba za osem hodín,“ priblížil s tým, že kvôli množstvu lokalít a vyvíjajúcemu sa scenáru muselo byť všetko dôkladne nachystané a načasované.

Nakoľko tiež išlo o tému, kde sa názory ľudí často líšia, dal si záležať aj na tom, aby všetci zúčastnení zdieľali podobný názor.

„Priznám sa, že budem úplne najšťastnejší, ak mi raz príde správa od nejakej ženy, ktorej táto skladba pomohla prehodnotiť svoje rozhodnutie a zachrániť tak život malého bábätka. Veď predsa, čo je viac? Život je zázrak,“ odkazuje.

