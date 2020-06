Režim v základných umeleckých školách sa líši. Koncertov sa však nedočkáme

Zelenú v rámci uvoľňovania opatrení dostali aj základné umelecké školy. Mnohé možnosť učiť využijú, iné ešte nie.

10. jún 2020 o 14:28 Kristína Mindáková

ŽIAR NAD HRONOM. Niektoré základné umelecké školy už po novom vítajú svojich študentov, iné sa naopak rozhodli otvoriť až v septembri. Počas posledných troch týždňov školského roka však tie otvorené museli zmeniť harmonogram výučby – vedenie hovorí o skrátenom vyučovaní a zvýšených hygienických i iných opatreniach, ktoré návštevníkov krúžkov čakajú.

Zmena režimu

Jednou z tých škôl, ktoré sa rozhodli pre otvorenie, je Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej v Žiari nad Hronom. Tu sa aktuálne uskutočňuje výučba v rámci hudobného a literárno-dramatického odboru individuálne, teda jeden žiak a jeden učiteľ.

Pedagógovia výtvarného a tanečného odboru sa rozhodli pre pokračovanie výučby dištančnou formou online cez rôzne aplikácie. Riaditeľka školy Dana Kravecová približuje, že museli upraviť aj rozvrh.

„Žiaci budú mať vyučovanie len raz do týždňa, pretože za normálnych okolností využívame aj priestory cirkevnej školy, čo však nie je možné. Takže sa musia pomestiť,“ hovorí s tým, že preto museli skrátiť vyučovanie a medzi jednotlivými hodinami sú nútené prestávky na dezinfekciu.

Spôsob výučby online sa podľa riaditeľky osvedčil a aj napriek tomu, že zo začiatku k nemu pristupovali s rešpektom, po prvých hodinách zistili, že je to bezproblémové. „Aj niektorí rodičia sa vyjadrili, že im to viac vyhovuje a deti sa z toho tešili. Samozrejme, nič nemôže nahradiť osobný kontakt,“ poznamenáva.

Bez koncertov

Svoje brány otvorila na posledné tri vyučovacie týždne aj Základná umelecká škola v Banskej Štiavnici. Hneď pri vstupe do budovy víta žiakov a ich rodičov personál, ktorý im zmeria teplotu, dezinfekcia rúk a tiež tlačivo, ktoré musí každý návštevník vyplniť.

Podľa riaditeľky Ireny Chovanovej sa na otázku, čo bude v rámci postupného uvoľňovania opatrení so základnými umeleckými školami, zabúdalo, teraz však konečne dostali nejaké usmernenia.

„Minister školstva povolil výučbu v individuálnom odbore, teda zväčša ide o hudobný odbor. Na poslednú chvíľu sme to dali na vedomie nášmu zriaďovateľovi a od 3. júna už učíme. Museli sme všetko urýchlene zabezpečiť – či už z hygienickej stránky, ale i organizačnej,“ hovorí Chovanová.

Dodáva, že je na konkrétnom rodičovi, či svoje dieťa do školy pošle, alebo bude pokračovať v dištančnej forme. Preto museli upraviť aj celý rozvrh, učiteľ totiž musí nejaký čas učiť prezenčne fyzicky v škole a ostatnú časť dištančnou formou.

„Deti k nám teraz chodia iba raz do týždňa a hodina je o niečo skrátená. Takisto nemôžeme organizovať žiadne koncerty, čo je pre nás veľmi zlé. Napriek tomu, že niektoré verejné vonkajšie sú už schválené, nám bolo napísané, že nie,“ približuje sklamane. Dotkne sa to najmä absolventov – tí budú môcť tradičný absolventský výstup uskutočniť najskôr až v septembri.

Radšej neskôr

Zriaďovateľ Základnej umeleckej školy v Žarnovici sa rozhodol nabehnúť na tradičný systém prevádzky školy až v septembri. Zatiaľ budú pokračovať v dištančnej forme, a to aj preto, že by museli kvôli posledným trom týždňom sprevádzkovať celú budovu a hygienické opatrenia by narýchlo na sto percent zabezpečiť nevedeli. Okrem toho by príchod detí musel niekto korigovať a škole aktuálne chýba aj personál.

„Fungujeme stále v online vzdelávaní až do konca školského roka vo všetkých štyroch odboroch. Táto forma sa osvedčila – učitelia si so žiakmi posielajú aj videá, úlohy a testy. Je to dobré aj z psychohygienického hľadiska,“ hodnotí riaditeľ Patrik Gontko.