Mesto Žiar nad Hronom podporilo zachovanie civilnej časti letiska Sliač

Poslanci prijali podporné stanovisko, v ktorom sa pridali k snahám Banskobystrického samosprávneho kraja a mesta Banská Bystrica.

11. jún 2020 o 13:43 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarski mestskí poslanci schválili vo štvrtok (11.6.) podporné stanovisko mesta pre zachovanie civilnej prevádzky letiska Sliač.

Deklarujú v ňom, že sa tak pridávajú k snahe predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera a primátora Banskej Bystrice Jána Noska a tiež poslancov krajského zastupiteľstva zachovať civilnú časť letiska Sliač aj po jeho rekonštrukcii, ktorá by sa mala uskutočniť v rokoch 2021 až 2023.

V stanovisku žiadajú ministerstvá dopravy, obrany i samotnú Vládu SR, aby v nadväznosti na predbežné rokovania s predstaviteľmi samosprávneho kraja a mesta Banská Bystrica zakomponovali civilnú leteckú dopravu už do projektu rekonštrukcie letiska Sliač v súvislosti s modernizáciou leteckej základne.

V opačnom prípade by totiž región mohol prísť o strategický bod svojho budúceho rozvoja.

"Pridávame sa k mestám, ktoré chcú, aby ostala civilná časť letiska zachovaná. Je to infraštruktúra, na ktorú si aj obyvatelia nášho mesta zvykli," okomentoval podporné stanovisko primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal (Most - Híd, Smer - SD, SNS).

Bola by podľa neho škoda, ak by ľudia zo Žiarskeho okresu museli pre leteckú dopravu do dovolenkových destinácií, kam v súčasnosti cestujú z blízkeho letiska Sliač, museli cestovať do vzdialenejšej Bratislavy alebo do Košíc.

Viceprimátor mesta a zároveň krajský poslanec Ladislav Kukolík poznamenal, že letisko má pre región strategický význam. "Či už z pohľadu cestovného ruchu, ale aj z pohľadu obchodu a možných investícií,“ povedal.

Nezaradený župný poslanec tiež dodal, že je rád, že Banskobystrickému samosprávnemu kraju sa podarilo presadiť, aby mal v komisii, ktorá sa bude zaoberať budúcnosťou a rekonšteukciou letiska, svojho zástupcu.